Coronavirus : le club de basket de Lattes affronte le Covid-19 et compte sur le soutien de ses fans

Une finale virtuelle opposant le BLMA au Covid-19, des tickets d'entrée vendus un euro pour y assister, et une "billetterie" ouverte jusqu'au 10 mai 2020. C'est avec cette communication originale que le club de basket de Lattes invite ses supporters et ses partenaires à faire un don en faveur des personnels soignants du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, engagés dans la lutte contre la pandémie qui frappe la France et le monde.

Les "faux tickets" sont disponibles sur la billetterie en ligne du club, comme s'il s'agissait d'une vraie rencontre. Les internautes peuvent d'ailleurs acheter autant de billets qu'ils le souhaitent, au contraire, pour faire grimper le montant de la cagnotte.