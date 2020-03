Coronavirus : le confinement a du bon selon le skipper Kito de Pavant

Le confinement il adore ! Le skipper héraultais Kito de Pavant dont le monocoque Made in Midi est ancré à Port Camargue dans le Gard passe une grande partie de son temps confiné sur son bateau pour le plaisir, en courses transatlantiques ou autour du globe. Il aime être seul dans cet espace très réduit et naviguer au large : "c'est ce que j'aime le plus au monde".

Seul sur son bateau, il écrit sur son journal de bord, écoute de la musique, réfléchit, se régale de beauté de la nature. C'est ce qu'il conseille à tout le monde de faire en ce moment difficile ou un virus nous oblige à rester chez nous.

Réfléchir au sens de la vie et regarder la nature

"On rentre dans une période ou l'ennui s'installe. Finalement, l'ennui peut être très utile pour réfléchir à des choses moins futiles que d’habitude. Réfléchir au vrai sens de la vie et à quelques valeurs qu'on a oublié. On se fait manger par la technologie tous les jours. C'est le moment de refaire surface. Regarder par la fenêtre, c'est assez sympathique en ce moment car c'est le printemps. Même si on ne peut pas en profiter pleinement en allant se balader, il faut savoir apprécier les fleurs qui poussent, les oiseaux qui chantent. La nature reprend des espaces et c'est peut être le moment de la regarder plus attentivement que d'habitude" estime Kito de Pavant.

Kito de Pavant donne ses conseils Copier

Répartir les tâches

"Sur un bateau que l'on soit seul, en double ou en équipage, il y a beaucoup de choses à faire : barrer, organiser les quarts, régler les voiles, faire la cuisine. On s'organise avec les bras disponibles. Dans une maison c'est un peu pareil, il faut répartir les tâches : les travaux ménagers, les courses à faire, les repas à préparer ensemble. Ça demande un peu d'organisation , c'est aussi _l'occasion de se parler plus que d'habitude"_ajoute Kito de Pavant.

Kito de Pavant, "à la maison comme sur un bateau il faut répartir les tâches" Copier

Kito de Pavant devait prendre le départ de La Transat CIC entre Brest et les Etats-Unis le 10 mai prochain. La course est reportée à une date pour l'heure inconnue.