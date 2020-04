Coronavirus : le confinement à La Godivelle, le plus petit village du Puy-de-Dôme

Comment vit-on la crise sanitaire quand on habite à La Godivelle ? Sans doute plus sereinement qu'en ville. La plus petite commune du département du Puy-de-Dôme, qui compte actuellement moins de 20 habitants, a l'habitude de l'isolement.

La Godivelle : village perché à 1000 mètres d'altitude dans le massif du Cézallier aux confins du Puy-de-Dôme et du Cantal, son lac d'en-haut et son lac d'en-bas, et ses randonneurs qui, à la belle saison, font le plein de nature et de grand air. Ce printemps, pas de promeneurs, car le gite des Sagnes est fermé. Pour le reste, la vie suit son cours. Véronique Tixier, qui a choisi d'y vivre toute l'année, témoigne.

Un confinement facile à vivre

Véronique revendique son choix de vie. Cette communicante free-lance est heureuse de vivre à La Godivelle où elle peut télé travailler. De sa maison, dans le bourg, elle aperçoit l'église et la fontaine du village. Au bout de son chemin, c'est la nature : "Quand on va sur le chemin, on ne voit personne ! Normalement on est censé respecter à la lettre le confinement. Mais c'est vrai qu'en pleine nature, un peu profiter un peu plus des grands espaces".

Le lac à La Godivelle © Maxppp - Michel Agon

Un village épargné

"Ici, personne n'est malade" précise Véronique."Quand on va à la ville faire quelques courses, on voit bien que la crise est là, à travers les gens qui portent des gants, des masques, mais nous on est un peu plus tranquilles, moins angoissés. Ici, on sait aussi gérer la solitude, on sait s'occuper. On lit, on travaille au jardin, on s'occupe des animaux. Et quand on besoin de quoi que ce soit, _on peut aller taper à la porte du voisin_, il n'y a aucun souci".

A La Godivelle, le printemps est arrivé. Avec lui, des hôtes inattendus : un couple de goélands et des hérons sur le lac. "Une chance, un vrai luxe, ça n'a pas de prix" confie Véronique.