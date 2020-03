Coronavirus : "le confinement c'est pas la guerre" témoignage d'une bordelaise à Madrid

France Bleu Gironde : comment vivez-vous ce confinement ?

Laura Beaubois : Ca choque un peu au début, c'est étonnant mais on se rend compte que la situation est sérieuse et tout d'un coup le pays s'arrête, se fige. On est obligé de rentrer chez soi et de se préparer à un quotidien bousculé. On se croirait un peu comme un 1er Mai qui va durer plusieurs jours. C'est assez étrange mais les espagnols sont créatifs. On en voit certains jouer au padel (jeu de raquettes) entre balcons. D'autres jouent de la musique pour les voisins ... Les espagnols sont très réalistes mais en même temps ils restent positifs.

Pas de panique donc dans les rues de Madrid ?

Non mais c'est vrai que c'est étrange d'aller à la pharmacie et d'être servie par des gens en combinaison et masque. Il faut aussi respecter les lignes au sol qui délimitent les distances de sécurité. Il faut prendre ses dispositions. On reste chez soi mais on peut quand même faire le tour du quartier pour s'aérer.

Certains espagnols évoquent une situation de "guerre", qu'en pensez-vous ?

On n'est pas dans un pays qui se confine parce qu'il y a des bombes qui tombent dehors. Il faut relativiser. Rester chez soi c'est quand même mieux que d'être SDF dans la rue. 15 jours ou un mois à la maison, s'il le faut, on s'habituera.