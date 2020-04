Coronavirus : le confinement entraîne une situation très périlleuse pour les centres équestres

Dans cette discipline sportive on ne peut pas fermer le stade ou le gymnase , couper le compteur dans les vestiaires et attendre des jours meilleurs. Les chevaux ont besoin qu'on s'en occupe et les vacances de Pâques font d'habitude le plein de stages d'équitation hors vacances d'été.

La tribune et la grande carrière du Centre Equestre d'Avignon et du Poney Club d'Avignon

Financièrement les centres qui font pension pour les propriétaires ont encore des rentrées d'argent mais pour les autres à qui les chevaux appartiennent le redémarrage de la saison au printemps et les frais d'entretien ne prédisent rien qui vaille avant que les activités sportives soient de nouveau autorisées.

"On est un sport de plein air donc on a plus de rentrées à la belle saison qu'à la mauvaise saison et le chiffre d'affaire se fait à partir des vacances de Pâques, c'est un peu comme le tourisme et l'hôtellerie-restauration" explique Marie Moya, co-gérante du Centre Équestre d'Avignon et du Poney Club d'Avignon.

"Et à la différence d'autres professions, l'outil de travail ce sont les chevaux, et si on ne les héberge pas et qu'on en est propriétaire tout est à notre charge. C'est notre cas et les trente équidés qui sont sur place, il faut continuer de les nourrir et de s'en occuper, de les entretenir dehors en particulier pour la cavalerie de sport et la cavalerie de formation".

"On va sortir du confinement ruiné, certains ne s'en relèveront pas !" - Marie Moya du Centre Équestre d'Avignon et du Poney Club d'Avignon

Un état des lieux des centres équestres et écuries dans le pays reflète aujourd'hui une situation identique pour tous. "Nous sommes un petit club familial que nous maintenons en ce moment à trois seulement, mais j'ai des collègues dans les très gros clubs dans notre région, par exemple sur Aix ou sur Marseille, qui sont obligés de garder une partie de leur personnel pour maintenir en état la cavalerie, mais il faut aussi nourrir tout le monde.

Je pense qu'à l'issue de la période de confinement, il y aura des dégâts, car on ne sera pas autorisé à reprendre après le 11 mai. Mais on va sortir du confinement ruinés, certains ne s'en relèveront pas. Ici on a même déjà des répercussions pour la rentrée prochaine puisqu'on est un centre de formation avec diplômes d'État. Et bien des gens annulent parce qu'il devaient travailler pendant la saison pour payer leur formation et ils ne savent pas trop comment cela va se passer.

De toute façon, on est un secteur d'activité souvent invisible. Aussi va t-on penser à nous pour nous aider à sortir après la tête de l'eau ? Nous sommes quand même la troisième discipline sportive en France après le football, le tennis et avant le judo. C'est 80 % d'entreprises privées avec des salariés."

Il y a 900 centres équestres et écuries en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (dont une centaine en Vaucluse).