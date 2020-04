Coronavirus : le confinement n’est pas nouveau dans les Ehpad

Le groupe Doctegestio gère 15 Ehpad dont 11 en Moselle, ce qui représente 715 lits dont 506 pour la Moselle. Face à l’épidémie de coronavirus qui frappe particulièrement les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles sur le plan de la santé, des mesures de confinement ont été prises très tôt, avant les consignes gouvernementales.

Au 2 avril, deux résidents en Moselle qui avaient contracté le covid-19 sont morts sur les 506 accueillis dans les établissements du département gérés par l'Amapa. Comment s’organise la vie dans ces lieux où les familles ne peuvent plus rendre visite à leurs parents, proches ? Sandra Staudt, la directrice des opérations activités hébergement de l’Amapa (groupe Doctegestio) nous répond.

Depuis quand les Ehpad du groupe sont-ils fermés aux visiteurs ?

"On a fermé les portes avant la demande du Président de la république car nous avions pris la pleine mesure de ce que disait le patron de l’OMS, l’organisation mondiale de la santé. Ensuite, même avec les visites interdites, nous avons eu ce qui arrive régulièrement comme la grippe saisonnière, malgré la vaccination de nos résidents. Donc, le confinement est quelque chose que nos pensionnaires connaissent déjà à certaines occasions", décrit Sandra Staudt.

Comment est mis en place le confinement des résidents ?

"C’est chacun dans sa chambre dans les endroits où il y a le covid-19 et dans les endroits où il y a eu la grippe saisonnière, également dans les endroits où il y a des suspicions de covid-19 parce que nous n’avons pas suffisamment de tests pour l’ensemble des résidents. Aujourd’hui on entend que nous en aurons, mais les laboratoires nous répondent qu’ils ne peuvent pas fournir tout le monde. Donc dans le doute, on confine les personnes suspectées".

Comment les résidents vivent-ils ce confinement ?

"Cela pose un souci avec les personnes qui ont des démences, celles qui sont en unité de vie protégée. On ne peut pas les confiner dans leur chambre, ce sont des gens qui déambulent. Il faut savoir que les unités de vie protégées sont de toutes petites unités, séparées du reste de l’Ehpad. Il faut accepter qu’on ne peut pas rendre malade une personne en l’enfermant. On a actuellement des psychologues très attentifs aux personnes qui présentent un terrain de glissement".

Est-il nécessaire de fermer à clefs des chambres ?

"Pour l’instant, on n’a pas fermé de portes à clefs mais si par exemple dans un Ehpad une seule personne était contaminée et qu’elle avait l’habitude d’ouvrir les portes des autres chambres, il faudrait se poser les bonnes questions. Est-ce une bonne chose de supprimer une liberté afin d’éviter aux autres cette maladie ? Moi je dirais que oui. Mais avant d’en arriver là, on a réservé des lits dans l’Ehpad qui a été très touché par le coronavirus pour accueillir ce type de personne, et cela se fait toujours avec l’accord de tout le monde".

Comment faire face au coronavirus dans un établissement totalement contaminé ?

"Un Ehpad sur les 11 de l’Amapa en Moselle connait une situation compliquée avec 100% de ses résidents touchés par le coronavirus, plus certains salariés. Des résidents sont hospitalisés, d’autres sont restés dans l’établissement avec sur place des concentrateurs d’oxygènes, quelques-uns sont guéris et deux sont morts. Leur décès est lié au covid-19, il s’agit de cas confirmés. Nous disposons de matériels, de huit concentrateurs d’oxygène, de matériel de protection pour les salariés. Mais malgré ça, et compte tenu des effectifs, on a organisé le transfert de certains résidents dans des établissements hospitaliers pour qu’ils aient l’oxygène suffisant. Donc, on sait faire mais il faut qu’on ait également les équipements et aujourd’hui il est difficile de trouver des bouteilles d’oxygène".

