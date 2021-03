Coronavirus : "Le confinement ne peut être exclu" annonce le préfet du Var

La situation sanitaire continue de se tendre dans le Var. Avec un taux d'incidence de 329 cas positifs pour 100.000 habitants, le département pourrait bien subir un nouveau confinement, selon les mots du préfet Evence Richard. Dans sa note d'information, il l'affirme : "Compte tenu de l'évolution de la situation, le confinement ne peut être exclu si l'ensemble des mesures n'étaient pas jugées suffisantes." La veille, la préfecture avait déjà annoncé des mesures renforcées, notamment l'interdiction des livraisons de nourriture après 22h.

Le variant britannique ultra dominant

Le préfet précise par ailleurs que le variant britannique est désormais présent à près de 80%.

La pression hospitalière augmente également avec,pour la première fois depuis un an, deux transferts de patients : l'un de Draguignan vers Perpignan, l'autre de Fréjus vers Montpellier.

Effort sur la vaccination

Désormais, les médecins libéraux peuvent vacciner en cabinet et à domicile avec le vaccin AstraZeneca les personnes de plus de 50 ans qui présentent des facteurs de comorbidités, mais aussi toutes les personnes de plus de 75 ans. Les médecins peuvent désormais disposer de trois flacons de 10 doses de vaccin.

Les chiffres à retenir

Sur la semaine de 22 février au 28 février :

43.090 tests réalisés

3.528 tests positifs

8,20%, taux de positivité, au plus haut en 2021

555 clusters, dont 102 en cours d'investigation

24.237 personnes vaccinées (deux doses) au 1er mars

69 personnes admises en réanimation

94% des lits de réanimation occupés

600 verbalisations le week-end dernier sur 6.000 contrôles