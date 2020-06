Coronavirus : le conseil scientifique imagine quatre scénarios pour la suite du déconfinement

Chargé de guider l'exécutif dans cette crise sanitaire, le conseil scientifique recommande de se préparer à quatre scénarios probables pour les mois à venir allant de la fin de l'épidémie à une deuxième vague incontrôlable qui obligerait à un nouveau confinement. Ce plan inclut le renforcement des mesures barrières, des tests, du traçage. Il prévoit aussi des mesures pour les Ehpads avec un renforcement de la protection des plus vulnérables.

"Éviter un nouveau confinement généralisé"

Parmi les quatre scénarios envisagés, le conseil scientifique envisage celui d’une situation favorable avec quelques foyers localisés maîtrisés, les "clusters", à une perdre de contrôle des chaines de contamination pour finir par une dégradation critique de la situation. La stratégie serait alors de tester, tracer, isoler, mettre en place rapidement gestes barrières, distanciation physiques et port du masque.

Le conseil scientifique, présidé par le spécialiste d'immunologie Jean-François Delfraissy souligne "la nécessité de préparer des mesures appropriées" à chacun de ces scénarios, dans le but "d'éviter un nouveau confinement généralisé" comme celui qu'a connu le pays du 17 mars au 11 mai.

On ne pourra pas refaire un confinement généralisé - Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique

Il faudrait protéger les personnes âgées en maison de retraite. Les personnes vulnérables devraient se confiner elles-même sur la base du volontariat. Pour les plus précaires et dans les grandes villes les plus exposées des mesures spécifiques devront être établis. Mais quoi qu’il arrive "on ne pourra pas refaire un confinement généralisé", explique le professeur Jean-François Delfraissy qui estime que non seulement "on ne l’accepterait pas" mais en plus, d’un point de vue sanitaire ce reconfinement ne serait pas souhaitable.

