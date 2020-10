Coronavirus : le couvre-feu est étendu au Béarn et à la Bigorre

La situation sanitaire s'est dégradée dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, ces derniers jours. Les deux départements vont à leur tour être contraints de respecter un couvre-feu, dès vendredi midi et pour une durée de six semaines. L’annonce a été faite lors d'une conférence de presse de Jean Castex, ce jeudi soir, le Premier ministre qui a précisé par ailleurs les contours de ce couvre-feu.

Face à une situation "préoccupante" et une progression "rapide" selon le gouvernement, Jean Castex est remonté en première ligne pour annoncer le basculement de nombreux départements en "alerte maximale" pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. À la sortie du Conseil des ministres, ce mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait déjà expliqué qu'un "certain nombre de départements basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre-eux."

Que signifie un couvre-feu ?

Dans les zones considérées en "alerte maximale", lors que le couvre-feu est instauré, les sorties et déplacements y sont interdits de 21 heures à 6 heures du matin sous peine d’une amende de 135 euros et jusqu’à 3.750 euros en cas de récidive. Des dérogations à ce couvre-feu ont toutefois été prévues, notamment :

Pour des raisons de santé (se rendre à la pharmacie de garde ou l’hôpital)

Pour des raisons professionnelles (sortie du travail ou des établissements d'enseignement supérieur)

Pour aider un proche en situation de dépendance

Pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi)

Pour sortir son animal de compagnie dans un rayon de un kilomètre

Pour convocation judiciaire ou administrative

Pour tous ceux qui doivent se déplacer pour un motif impérieux listé ci-dessus, il faut présenter une attestation de déplacement. Ces attestations peuvent se faire en ligne, sur un smartphone et sur papier libre. Elles sont valables une heure en dehors du motif professionnel : ce dernier devra être accompagné d’un justificatif de l’employeur.

