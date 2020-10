Coronavirus : le couvre-feu instauré en Savoie et en Haute-Savoie

Face à la multiplication du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus, le Premier ministre Jean Castex a décidé ce jeudi après-midi de durcir les mesures de lutte contre l'épidémie. Désormais, le couvre-feu est étendu à 38 départements en France, dont la Savoie et la Haute-Savoie pour une durée de six semaines et dès vendredi soir minuit.

Carte des départements concernés par le couvre-feu. © Radio France - Santé publique France.

Le taux d'incidence en forte hausse en Pays de Savoie

Dans nos deux départements, la situation épidémiologique est inquiétante. Le taux d'incidence, qui correspond au nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, était de 353 en Savoie et de 260 en Haute-Savoie selon les chiffres du 17 octobre.

Les bars et les restaurants devront donc baisser le rideau plus tôt que prévu, dès 21 heures. Jusque-là, les mesures de couvre-feu ne concernaient que l’Ile-de-France et huit métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse.