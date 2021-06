Coronavirus : le couvre-feu prend fin ce dimanche 20 juin

Ambiance sur les terrasses des bars de la Plaine, du Cours Julien et du Vieux Port de Marseille pendant le match France - Allemagne

A partir de ce dimanche 20 juin à 6 heures, les Français ne seront plus obligés d'être rentrés chez eux à 23 heures. Le couvre-feu prend fin. Le premier ministre Jean Castex l'a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse. Une mesure qui intervient dix jours plus tôt que la date initiale du 30 juin. Il faut dire que la situation s'est améliorée plus vite que prévue en France puisque le taux d'incidence est désormais en dessous du seuil d'alerte des 50 cas positifs pour 100 000 habitants

Le couvre-feu avait été instauré en octobre 2020 pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie. Huit mois plus tard, il était de moins en moins respecté comme l'ont montré les rassemblements lundi soir pour célébrer la victoire de l'équipe de France sur l'Allemagne à l'Euro de football. La France était d'ailleurs l'un des derniers pays à le maintenir avec l'Italie et la Grèce.

Les bars et les restaurants peuvent jouer les prolongations

La fin du couvre-feu est un soulagement pour les restaurateurs qui pourront accueillir les clients au-delà de 23 heures et augmenter leur chiffre d'affaires. La jauge est limitée à 50% à l'intérieur jusqu'au 30 juin.

En attendant un retour à 100% de leur capacité d'accueil, les restaurateurs ne sont pas mécontents de voir revenir les spectateurs qui sortent tard des salles de cinéma, des théâtres ou des salles de spectacles et veulent diner ou boire un verre.

Retour de la dernière séance au cinéma

C'est aussi une bonne nouvelle pour les salles de cinéma. La fin du couvre-feu signe le retour de la dernière séance, celle de 22 heures. Elle va faire son retour après huit mois d'absence. Cela permettra à davantage de spectateurs d'aller au cinéma. Pour l'instant, la jauge reste limitée à 65% de la capacité des salles. Retour à 100% à partir du 30 juin.

Depuis la réouverture des salles de cinéma, les spectateurs sont de retour. Ils sont plus de deux millions à avoir vu un film sur grand écran dès la première semaine. Les exploitants tablent maintenant sur le retour à 100% de leur capacité d'accueil à partir du 30 juin et la fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet, avec un tarif unique de 4 euros la séance, pour attirer davantage de spectateurs.

Pas de changement pour la fête de la musique

La fin du couvre-feu intervient la veille de la fête de la musique. Mais cela ne va pas changer grand-chose. Le gouvernement a tout de même assoupli son protocole sanitaire. Il autorise finalement l'organisation de mini-concerts dans les bars et les restaurants.

Les concerts improvisés dans la rue par des musiciens amateurs ou professionnels restent interdits pour éviter les regroupements. Rappelons qu'il est interdit de se regrouper à plus de dix personnes dans l'espace public.