Coronavirus : le CREPS d'Île-de-France ouvre ses portes aux sans-abris

Comment rester confiné quand on ne dispose pas de domicile ? C'est le problème qui touche les sans-abris depuis le début du confinement en France. Faire la manche est devenu de plus en plus compliqué et l'accès aux établissements d'urgence est restreint pour les SDF. Le CREPS (Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives) d'Île-de-France a donc décidé d'ouvrir des chambres pour leur venir en aide.

50 personnes accueillies 24h/24h

Un dispositif mis en place avec l'association Alteralia qui va permettre d'ouvrir, dès ce mardi, un centre d'hébergement, situé sur les deux premiers étages du bâtiment des Acacias, à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. C'est ici que sont habituellement logés les futurs sportifs en vue de la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024.

"Les SDF vont pouvoir bénéficier d’un toit, de lits, de douches et de repas. D’une capacité d’accueil de 50 personnes, le centre sera ouvert 24h / 24 h, 7 jours sur 7, jusqu'à la fin de la période de confinement. Ils seront encadrés par une équipe de 15 personnes comprenant des médecins, infirmiers, restaurateurs, agents de sécurité", indique le CREPS dans un communiqué.