Coronavirus : le cri d'alarme d'un psychologue d'un Ehpad de la région niçoise

En pleine crise du coronavirus, le personnel d'un Ehpad de la région niçoise se sent abandonné. Le psychologue de cette maison de retraite désarmé face à cette situation attend des consignes plus claires des autorités.

En pleine crise du coronavirus, Mathieu psychologue dans un Ehpad privé de la région niçoise a pris le temps de nous décrire ce que le personnel et les résidants vivent. Le psychologue décrit une situation absurde avec des consignes de l'Agence Régionale de Santé et du préfet "déconnectées" de la réalité du terrain. "On nous dit d'isoler les résidants présentant les symptômes du Covid-19 mais nous n'avons pas la possibilité de faire des tests. Donc comment faire pour savoir qui est malade?". Autre message difficile à avaler par l'équipe de la maison de retraite. L'Agence régionale de Santé considère que la seule mesure à prendre est de faire respecter les gestes barrières. C'est ridicule et irréalisable pour Mathieu. "Certaines personnes âgées souffrent de démence, oublient qu'il ne faut pas se serrer la main et qu'il faut tousser dans son coude" explique le thérapeute .

Pas de test, pas de protection

Dans cet Ehpad de la région niçoise, trois résidants sont malades, deux sont hospitalisés. Le personnel ne sait pas comment protéger les autres du Covid-19. "On ne va pas enfermer les résidants dans leurs chambres pour éviter qu'ils tombent malades, ça pose de vraies questions éthiques" souligne le psychologue.

La camisole chimique