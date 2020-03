Coronavirus : le curé de Châteaumeillant dit la messe sur internet

Certaines paroisses retransmettent les prières sur le web depuis cette semaine. Cela se passe sur youtube, et plus précisément la chaîne, trésors de paroisse. Le Père Marie-Laurent, de Châteaumeillant y célèbre une messe chaque matin à 11H00 depuis jeudi, dans l'oratoire du presbytère : " Ce n'est pas compliqué, j'ai juste à appuyer sur un bouton. Il y a une webcam et j'ai un casque pour qu'on m'entende. Les paroissiens m'ont aidé à organiser cela. C'est très important pour eux d'avoir une célébration locale. Cela permet notamment de respecter les intentions pour les défunts."

L'église St-Bonnet de Bourges (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Les assemblées dominicales sont impossibles. Une seule entorse au confinement est possible. C'est uniquement pour les obsèques : " Ces célébrations d'obsèques peuvent encore se tenir, mais en nombre extrêmement restreint, précise Monseigneur Jérôme Beau, archevêque de Bourges. Pas plus de vingt personnes. On ne peut donc admettre que la famille très proches, parents ou enfants, principalement, en respectant les distances de sécurité. Il n'y a pas d'eucharistie, mais cela permet de se retrouver même si c'est de façon un peu plus brève." L'Eglise qui espère que cette crise contribuera à sortir de notre société consumériste : " Il faut que nous acceptions de vivre une sobriété heureuse, plaide Monseigneur Beau. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir mais d'être. Et il ne faut user la création ! Il faut que cette crise nous apprenne en outre à recréer une chaîne de fraternité, j'y suis très attentif." Mercredi soir, toutes les cloches des églises de France sonneront à 19H30 durant 10 minutes, pour entretenir l'espoir et la solidarité .