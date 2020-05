Coronavirus : le cycliste savoyard Simon Guglielmi reconverti livreur de pain pendant le confinement

Pendant le confinement, le cycliste savoyard de l'équipe Groupama-FDJ Simon Guglielmi s'est transformé en livreur de pain pour la boulangerie de Saint-Jean-de-Chevelu. Une manière de rendre service dans les villages isolés de l'avant-pays savoyard, tout en profitant de ses routes d'entrainement.

Un cycliste pro dans votre jardin, une baguette à la main ! Cette scène un peu surréaliste sera possible encore en ce dernier week-end de confinement dans l’avant-pays savoyard. Simon Guglielmi, le jeune coureur de l’équipe Groupama-FDJ de Thibaut Pinot, qui habite Verthemex dans le massif de l’épine, s’est transformé ces dernières semaines en livreur de pain à domicile.

Une livraison de Simon Guglielmi à Traize (Savoie) © Radio France - Nicolas Peronnet

Objectif éviter aux personnes isolées de se déplacer à la boulangerie de Saint-Jean-de-Chevelu, l’une des seules du canton, tout en gardant la forme sur ses routes d’entrainement très escarpées.

Avec l'accord de Marc Madiot

L'idée a immédiatement séduit Marc Madiot, le patron de l'équipe Groupama-FDJ, qui a donné son accord. "L'équipe est super contente que j'ai pu faire ça" explique celui qui a porté deux jours durant le maillot jaune du dernier Tour de l'Avenir, "ça correspond à nos valeurs de partage, j'ai été vraiment soutenu".

Simon Guglielmi récupère les commandes à la boulangerie de Saint-Jean-de-Chevelu (Savoie) © Radio France - Nicolas Peronnet

Trois fois par semaine, Simon Guglielmi s'est donc rendu à la boulangerie "le pain de Mayou" afin de récupérer les commandes. Baguettes, pains complets, pains au maïs, de quoi remplir une caisse solidement fixée derrière la selle de son vélo d'entrainement.

Le vélo "de livraison" de Simon Guglielmi © Radio France - Nicolas Peronnet

"On a un livreur de luxe qui sillonne la campagne de l'avant-pays savoyard" se félicite le gérant Aymeric Ducruet, "d'un coté, Simon a un potentiel et des qualités à mettre au service des gens isolés, et de l'autre certains de nos clients n'osaient pas forcément venir. Il y a des villages assez retirés ici et des gens ne voient personne depuis plusieurs semaines".

50 kilomètres par livraison

Pendant le confinement, l'initiative a donc permis de recréer un peu de lien dans le canton. Elle a aussi bénéficié à Simon Guglielmi qui a pu s'affranchir du home-trainer ou de la limite de un kilomètre lors de ses sorties solidaires, grâce à une convention de bénévolat signée avec la boulangerie. Chacune de ses livraisons lui a permis de rouler une bonne cinquantaine de kilomètres.

La belle parenthèse se refermera lundi. Tous les cyclistes professionnels reprendront leurs programmes d’entraînements à la faveur du déconfinement. La charge de travail sera trop importante pour continuer à livrer du pain, et Simon Guglielmi espère bien reprendre la compétition cet été. Avec de nouveaux fans.