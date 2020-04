Coronavirus : le département de l'Hérault lance une plateforme d'entraide

À partir de ce mercredi 15 avril, le Département de l’Hérault lance une plateforme en ligne d’entraide à l’échelle des 342 communes de l’Hérault, en partenariat avec France Bleu Hérault

Ce portail a pour objectif de fédérer toutes les initiatives solidaires des Héraultais en cette période de confinement et de crise sanitaire : Associations humanitaires, plateformes de services et de soutien à l’économie locale, aide alimentaire, aides aux devoirs, aux courses, patrons et tutos de masques, recettes de cuisine, ateliers pour les enfants…

Chacun pourra y trouver les services disponibles dans sa commune mais aussi des idées pour tous les Héraultais. Chacun pourra déposer, partager, aimer une initiative et échanger avec son auteur.

"Avec la mise en ligne de cette nouvelle plateforme , je fais appel aux Héraultais pour inventer et partager de nouvelles formes de solidarités, entretenir les liens sociaux et soutenir les initiatives locales. Autant de petits gestes simples qui font les grandes solidarités", explique Kleber Mesquida, président du Conseil départemental.

Deux entrées sur la plateforme :

Le dépôt d’idées utiles avec la possibilité de joindre des fichiers complémentaires et de créer des liens sur les sites référencés. Dans les filtres, possibilité de sélectionner la (les) commune(s) de son choix ou la totalité du Département l’Hérault et la catégorie choisie.

avec la possibilité de joindre des fichiers complémentaires et de créer des liens sur les sites référencés. Dans les filtres, possibilité de sélectionner la (les) commune(s) de son choix ou la totalité du Département l’Hérault et la catégorie choisie. La liste de propositions de services et d’initiatives classées par catégorie (vie quotidienne, santé-bien être, déplacements, solidarités, loisirs..) et par commune.

Cette plateforme a été conçue avec Mon Avis Citoyen, une plateforme de dialogue et d’écoute entre les habitants et leurs collectivités territoriales, par laquelle les habitants de toutes les communes de France peuvent donner leur avis sur leurs villes, départements et régions, et dialoguer avec leurs collectivités. Le Département de l’Hérault a initié plusieurs enquêtes auprès des Héraultais via cette plateforme.

à lire aussi Confinement : le département de l'Hérault offre 300 livres aux plus démunis