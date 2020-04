Anticiper : dans cette crise sanitaire contre le Covid-19, Serge Descout, le président du Conseil Départemental de l'Indre ne veut rien laisser au hasard. Le département avait lancé un appel aux communes pour une commande groupée de masques en tissu. Plus de 183 000 vont être achetés.

Coronavirus : le département de l'Indre passe une commande de plus de 180 000 masques en tissu

Alors qu'un déconfinement progressif est annoncé à partir du 11 mai, le Conseil Départemental de l'Indre avait invité les communes de l'Indre à réflechir cette semaine, à une commande groupée de masques alternatifs en tissu. Le département a déja réalisé une première commande de 20 000 masques dont la fabrication a été confiée aux entreprises Rioland et à la maison Balsan, propriété du groupe Marck : "Ça permet de faire travailler les entreprises locales et ça c'est plutôt bien" souligne Serge Descout, le président du Conseil Départemental. Ce jeudi soir, 148 des 241 communes indriennes ainsi que 8 communautés de communes, ont répondu favorablement à l'appel du département. Cela représente une deuxième commande de plus de 163 000 masques en tissu. A elle seule, Châteauroux Métropole en a commandé 73 000.

Ces masques qui seront financés par les communes et communautés, coûtent 4,56€ l'unité (TTC). Les premières livraisons sont prévues début mai. En anticipant toujours, le département se prépare à passer aussi de nouvelles commandes pour les collégiens, si le port de ce masque alernatif devait devenir obligatoire ou fortement conseillé. Ces masques, qui ont l'avantage d'etre lavables et réutillisables 50 fois, devront bien sûr s'adapter au visage des plus jeunes. Pour ce faire, des protypes sont en cours d'élaboration.

Pour les personnels soignants des Ehpad notamment, le département avait aussi commandé 250 000 masques chirurgicaux à 80 centimes d'Euro l'unité. Les livraisons sont en cours.