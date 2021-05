Coronavirus : le Département de la Mayenne propose des capteurs de CO2 aux communes pour les élections de juin

Le Conseil départemental de la Mayenne annonce ce 21 mai mettre à disposition des communes, des capteurs de CO2 pour les élections départementales et régionales, des scrutins qui auront lieu les 20 et 27 juin prochain. Ces capteurs permettent de contrôler la qualité de l'air et donc, de voir s'il y a un risque ou non de transmission du coronavirus.

Un dispositif gratuit pour les communes

L'objectif est de rassurer les électeurs comme le personnel en charge des bureaux, quand le vote n'est pas possible à l'extérieur. Les maires qui sont intéressés peuvent donc directement s'adresser au Département via cette adresse mail : capteur-elections@lamayenne.fr. Ils doivent se manifester avant le 3 juin. C'est gratuit. Le Département a d'ailleurs déjà équipé 41 collèges mayennais de capteurs de CO2 pour la rentrée de mai, 300 capteurs au total.