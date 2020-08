Coronavirus : le département de Vaucluse passe en rouge

Le gouvernement placé 19 nouveaux départements en zone rouge à cause d'une circulation active du virus. La majorité du pourtour méditerranéen est concerné dont le Vaucluse. C'est une annonce du premier ministre Jean Castex : "Le virus circule dans toutes les régions. Dans la majorité des départements, l'incidence a dépassé les 10 pour 100.000. Il y a toutefois de forte disparité. Un certain nombre de départements ont dépassé le seuil de 50 pour 100.000, un seuil important. Nous avons pris la décision d'inscrire 19 nouveaux départements en rouge, cela porte au total le nombre de départements concernés à 21".

Les maires et le préfet de Vaucluse pourraient décider de généraliser le port du masque en extérieur. Il ne sera plus possible de déroger à la jauge des 5.000 spectateurs. Ce passage en rouge permet également au préfet d’avoir plus de libertés pour prendre des mesures plus contraignantes. Les contrôles seront renforcés. Des plans de reconfinement par secteur pourraient être mis en place.