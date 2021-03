Coronavirus : le département des Pyrénées-Atlantiques candidat pour tester des matches de rugby avec public

Et si le derby entre la Section Paloise et l'Aviron Bayonnais se jouait avec du public ? Alors que toutes les rencontres sportives se disputent à huis clos depuis des mois, le prochain match de Top 14 basco-béarnais pourrait bien se jouer en présence des supporteurs. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Éric Spitz est en train de discuter avec le gouvernement pour mener des expérimentations de matchs avec public comme d'autres départements se sont portés candidat pour rouvrir les salles de spectacles à titre de test. Ces expérimentations pourraient commencer mi-avril. Ce qui ouvre la porte pour le derby des Pyrénées-Atlantiques prévu le 17 avril.

Éric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques serait favorable à un allègement des mesures sanitaires © Radio France - Stéphane Garcia

"Je suis en train de regarder si, avec les clubs professionnels du département, nous ne pourrions pas nous lancer dans ce type d'expérimentations qui consistent à juger de l'incidence de l'ouverture au public d'un stade sportif. Ça pourrait être avec l'Aviron, le Biarritz Olympique ou la Section Paloise. Sans doute dans le courant du mois d'avril", explique le préfet.

Eric Spitz veut mener des expériences de réouvertures des enceintes sportives Copier

Favorable à un allègement des mesures sanitaires

Par ailleurs, au moment de faire le bilan, Éric Spitz indique qu'on ne déplore "plus aucun cluster au Pays Basque" et le taux d'incidence y est de 41 cas de coronavirus pour 100.000 habitants, un taux inférieur à la moyenne départementale. De là à assouplir les mesures sanitaires, comme le couvre-feu à 18 heures, mis en place depuis le 16 janvier ? "Oui, avec l'allongement des journées, ça me paraîtrait une mesure logique, indique le préfet. Je serais, à titre personnel, favorable à un certain nombre d'allègement de mesures. Mais au niveau national, le nombre de personnes admises en réanimation augmente et ce n'est pas tout à fait dans l'air du temps que de relâcher la vigilance. Encore hier, il y a deux personnes qui sont décédées au centre hospitalier de Pau."

Statu quo pour la frontière

Depuis le 14 janvier, seuls neuf points de passage de la frontière sont autorisés dans les Pyrénées-Atlantiques. Et ce n'est pas près de changer. "Ce mercredi matin, j'ai eu une réunion avec les autorités espagnoles de manière à ce qu'on coordonne notre action, explique Éric Spitz. Je ne pense pas qu'il y aura de réouverture à court terme de la frontière, compte tenu de la situation en Espagne, et compte tenu de la fermeté de nos interlocuteurs, notamment au Pays basque."

Réécoutez l'interview d'Éric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques, invité de France Bleu Pays Basque Copier