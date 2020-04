Coronavirus : le département du Cher en vert sur la carte du déconfinement ?

Trois critères seront pris en compte pour évaluer la situation : le taux de malades, la place disponible en réanimation et la possibilité de réaliser les tests en cas de suspicion. A priori, le département du Cher pourrait être en vert... mais il faudrait être capable de tester 400 personnes par jour : ce sont les chiffres prévus par les pouvoirs publics.

Un automate de biologie moléculaire © Radio France - Michel Benoit

400 tests par jour en partant de zéro avant la crise, c'est ambitieux, mais réalisable, estime Francis Guinard, président des biologistes de la région Centre : " On n'atteindra peut-être pas ce chiffre le 11 mai, mais ce sera possible dans le courant du mois de mai. " Les laboratoires privés du département pourraient réaliser 200 tests par jour. Francis Guinard et son laboratoire Bioexcel ont dû renforcer leur équipement : " Nous avons un gros automate de biologie moléculaire mais il faut adjoindre à cet appareil un extracteur qui sera entièrement réservé aux tests Covid. On en a donc commandé un que l'on va recevoir très bientôt. C'est un investissement de 30.000 euros."

Le laboratoire Bio-excel a commandé un second extracteur comme celui-ci. © Radio France - Michel Benoit

Le centre hospitalier de Bourges réalise également des tests, et d'autres pourront continuer d'être traités à Tours ou Orléans comme cela se faisait déjà. On peut donc être optimiste pour une sortie du confinement le 11 mai dans le Cher : " C'est possible, à condition que les différentes mesures qui sont préconisées soient respectées par la population. On pourrait se retrouver en vert" estime Francis Guinard.