Pour venir en aide aux familles les plus touchées par le coronavirus, le Département du Gard a décidé d'acheter des fruits et légumes aux producteurs locaux. Ils seront mis à la disposition des associations caritatives du département.

Coronavirus : le département du Gard achète des produits frais aux agriculteurs locaux pour les plus démunis

Le rayon fruits et légumes au Mas des agriculteurs à Nîmes (Gard). Image d'archives

Depuis le confinement, les enfants de nombreuses familles n'ont plus accès à la prise en charge financière des repas à la cantine scolaire. Pour les aider et soutenir les producteurs locaux, le Département a décidé d'acheter chaque semaine quatre tonnes de fruits et légumes au Mas des Agriculteurs, situé à Nîmes. La première livraison de ces produits frais aura lieu ce mardi 28 avril. L'opération sera renouvelée jusqu'au 11 mai.

Un partenariat avec la Banque alimentaire du Gard

Cette opération se fait en lien avec la Banque alimentaire du Gard. C'est elle en effet qui fournit en produits frais les associations caritatives du département. La réserve départementale est à la disposition de la Banque alimentaire et des associations partenaires pour la confection et la distribution de paniers repas.

Le département rappelle également que les particuliers qui ont des questions dans le domaine social peuvent appeler le 04.66.05.42.00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.