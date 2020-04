Coronavirus : le département lance un assistant virtuel et une plateforme pour aider les parents

Une nouvelle assistante virtuelle vient d'arriver au département des Alpes Maritimes, son nom "Nicole", elle a pour mission d’informer les internautes sur les mesures prises par le Département. Nicole est une intelligence artificielle mise en place en collaboration avec la société PER CONSEIL. Elle a été présentée lors de l’inauguration de la Maison de l’Intelligence Artificielle le 10 mars dernier.

Elle s’appuie sur du machine learning (apprentissage automatique) et utilise une technologie appelée traitement automatique du langage naturel qui lui permet de comprendre les questions des utilisateurs. Parfois, elle ne sait pas répondre mais le président du Conseil départemental, Charles-Ange Ginésy explique qu'il a souhaité que "cet outil aide les citoyens dans leurs recherches d’informations et les accompagne dans leurs démarches. Le Département est la première collectivité en France à proposer un tel outil à sa population dans ce contexte de crise sanitaire."

La nouvelle plateforme "Tous Parents 06"

En parallèle, le département des Alpes-Maritimes lance une plateforme gratuite d’écoute, de soutien et de conseils aux parents : "TOUS PARENTS 06"

L’objectif est d’apporter en cette période de crise sanitaire et de confinement, de l’aide à tous les parents ou futurs parents confrontés à des interrogations, des inquiétudes ou à des difficultés. La collectivité propose une écoute professionnelle (psychologue de la Prévention Maternelle et Infantile, éducateur spécialisé, assistante du service social…), des réponses concrètes pour les parents ou futurs parents sur des questions de santé (COVID 19, maternité…) ou relevant du domaine social, éducatif, et psychologique.

Elle apporte une aide et un soutien essentiels pour faire face à d’éventuelles tensions intrafamiliales avec le conjoint ou avec les enfants.

La plateforme TOUS PARENTS 06 est accessible aussi par téléphone au numéro vert dédié 0 805 850 606, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.