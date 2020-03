Coronavirus : Le diocèse d'Avignon propose aux fidèles de suivre la messe sur le site internet "Prie chez toi"

Le diocèse d'Avignon s'adapte en pleine propagation du coronavirus et propose un nouveau site internet "Prie chez toi". Les fidèles peuvent suivre la messe en direct et en replay d'Avignon, des paroisses du diocèse et même celle du Pape à Rome.

Face à la propagation du coronavirus, plusieurs paroisses vauclusiennes proposent aux fidèles de suivre la messe à distance en vidéo sur les réseaux sociaux ou même par téléphone. Le diocèse d'Avignon s'adapte aussi en cette période de confinement et propose un nouveau site internet www.priecheztoi.fr.

Le diocèse d'Avignon propose ce site internet pour "approfondir notre foi et revenir à l'essentiel"

Sur le site internet, vous pouvez suivre la messe en direct ou en replay d’Avignon, des paroisses du diocèse ou même de Rome. Pour le diocèse d'Avignon, ce site internet est un moyen d'aider les fidèles à prier et continuer de se former en restant chez soi : "Cette période de confinement amène les chrétiens et non-chrétiens à un carême forcé. Afin d’aider ses paroissiens à rester chez eux pour se protéger, le diocèse d’Avignon a créé le site www.priecheztoi.fr. Ce site permettra également de profiter de ce temps sans sortie pour approfondir notre foi et revenir à l’essentiel. Il sera un lieu de prière et de formation pour continuer de former une vraie communauté chrétienne et continuer de s’entraider dans ces temps difficiles."

Le site propose 7 services en ligne, répartis en 7 rubriques

Suivre la messe

Coin Prière

Comment prier ?

Prier chaque jour

Du temps pour se former

Aime chez toi

Le Caté chez toi

La paroisse de Saint-Ruf propose de suivre ses messes sur Youtube

Dans la rubrique "Suivre la messe" du site internet on trouve des informations sur la manière dont les messes vauclusiennes sont retransmises. Ce dimanche 22 mars, par exemple, la messe avec l'archevêque prévue à 10h est à suivre sur la chaine YouTube du diocèse et vous pouvez aussi téléchargez la feuille de messe pour chanter à la maison. A Entraigues, la paroisse vous propose de suivre l'homélie en direct par téléphone à 11h30 au 01-84-14-15-17 code 011636# (Appel non sur-taxé).

Les habitués de la paroisse Saint Ruf à Avignon peuvent suivre les messes célébrées à huis clos sur la page Youtube de la paroisse. Cette façon de transmettre la messe en direct n'est pas une nouveauté pour le Père Baudouin Ardillier : "Il y a longtemps que nous procédons à ces retransmissions en direct mais aujourd'hui cela prend toute sa signification. On nous regarde parfois de fort loin, de New-York même et nous sommes fiers d'offrir ce service à ceux qui peuvent se retrouver isolés. Ce temps de confinement est aussi un temps favorable à la prière et au silence que nous oublions trop souvent dans le tohu-bohu de nos vis habituelles. Profitons de ce temps - quelle que soient nos croyances - pour prier et mettre en actes notre foi." Sur la page Youtube de la paroisse Saint Ruf, les fidèles peuvent retrouver aussi les dernières messes célébrées, comme ci-dessous la messe célébrée ce samedi 21 mars matin.