Coronavirus: le diocèse et la communauté islamique de Tours s'adaptent

Ce dimanche est orphelin des traditionnelles messe dominicales. Aucun office catholique n'a lieu en Touraine pour cause de coronavirus et depuis le confinement aucun baptême ni mariage n'a été célébré. Pour les enterrements, l'église catholique est autorisée à les célébrer mais ne doit pas regrouper plus de 20 personnes dans les églises et les membres de la famille doivent être séparés de plus d'1 mètre notamment par des chaises ou des bancs espacés. Dans le diocèse de Tours, le confinement oblige aussi à suspendre et à reporter tous les événements religieux de la période de Pâques. Chez les musulmans, ce sont les prières collectives du vendredi à la mosquée qui sont supprimées et l'incertitude demeure à l'approche du Ramadan. Comment le diocèse et la communauté islamique d'Indre-et-Loire font face à cette adversité?

Confinée, l'église catholique de Touraine est devenue 2.0

"Nous sommes passés à une église 2.0", dit l'archevêque de Tours, monseigneur Vincent Jordy. Enormément de contacts et de rassemblements, à défaut d'exister physiquement, se font aujourd'hui virtuellement via internet, des prières, des offices, des rencontres. Un site baptisé "Ligne St Martin" a été ouvert il y a quatre jours, il demande aux chrétiens de s'engager à téléphoner aux personnes âgées,handicapées ou simplement isolées dans chaque paroisse d'Indre-et-Loire pour rompre leur solitude. Deux grands événements ont été suspendus et reportés: le baptême de 35 catéchumènes à Pâques et la confirmation de 400 jeunes tourangeaux au mois de mai. Monseigneur Jordy célèbrera peut-être la messe de Pâques depuis l'archevêché et non pas depuis la cathédrale.

La communauté islamique d'Indre-et-Loire est citoyenne comme les autres

Les quatre mosquées de Tours sont fermées et les prières se font en famille © Maxppp - Pdeschamps

Chez les musulmans de Touraine, les 4 mosquées de l'agglomération tourangelle sont fermées: la mosquée de Saint-Pierre-des-Corps, celle de Joué-lès-Tours, et les deux mosquées de Tours. Salah Merabti, le président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire, explique que "chacun est appelé à la prière chez lui en famille". Le Ramadan, prévu en avril, devra se faire sans regroupements familiaux trop importants. Quant aux travaux de la grande mosquée à Tours, il vont encore prendre du retard puisque le devis de la toiture, qui n'attendait pourtant que çà, ne pourra pas être signé avant la fin de la période de confinement. Salah Merabti insiste sur le fait que les musulmans sont "des citoyens comme les autres et qu'ils se doivent d'appliquer les lois de la République comme les autres dans cette période de crise".