Coronavirus : le directeur du SDIS des Landes remercie les pompiers pour leur implication

"Les Landes ont été relativement épargnées jusqu'alors, mais il faut nous préparer à des jours et semaines difficiles", prévient le colonel Duverger dans cette vidéo publiée ce vendredi sur Youtube. Le directeur du SDIS 40 a souhaité remercier les pompiers du département pour leur implication dans la crise sanitaire du coronavirus : "au moment où chacun s'inquiète naturellement pour sa famille et pour ses proches, vous êtes là, mobilisés, fidèles à notre devise 'courage et dévouement'". Il a également remercié les volontaires, qui "offrent une disponibilités exceptionnelle en cette période de confinement".

Le colonel Duverger fait le point sur les interventions des sapeurs-pompiers des Landes depuis le début de la crise : "23 interventions ont été réalisées par 70 collègues sur des cas possibles de Covid-19. Aucune victime n'a ensuite été classée comme cas confirmé. 37 collègues ont été placés en quarantaine de 14 jours par précaution, mais aucun n'a été catégorisé cas confirmé, ni même possible."

Il rappelle ensuite que dans ce contexte, le SDIS 40 poursuit deux objectifs : maintenir les capacités opérationnelles et protéger les sapeurs-pompiers qui interviennent au quotidien. Des mesures particulières ont donc été mises en place pour assurer le bon déroulement des missions des pompiers : "Fin février, des mesures de désinfection des locaux des centres de secours ont été mises en oeuvre, accompagnées de distributions de solutions hydroalcooliques", précise le colonel Duverger. Avant d'ajouter : "Début mars, les poignées de mains et les embrassades ont été proscrites et le respect des distances interpersonnelles imposé à tous".

"Nous sommes responsables de nos comportements"

Le directeur du SDIS des Landes encourage les pompiers à respecter les mesures de précaution et particulièrement les gestes barrière lorsqu'ils sont au travail et sur le terrain : "Nous sommes responsables de nos comportements, et nous, les sapeurs-pompiers, plus que toute autre personne, nous savons que les gestes élémentaires de prévention sont seuls en capacité d'empêcher ce virus de ce propager. Lavons-nous régulièrement les mains et respectons en permanence les distances interpersonnelles d'un mètre au moins, à la maison, quand nous faisons nos courses, à la caserne comme en intervention. Ne nous regroupons sous aucun prétexte."

Eric Duverger termine son allocution sur une note d'espoir : "Nous ferons corps et seront soudés, bien que distants les uns des autres".