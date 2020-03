Coronavirus : le douloureux catimini des obsèques

Les mesures de confinement impactent aussi les cérémonies d'obsèques et les rendent encore plus douloureuses. Les inhumations, civiles ou religieuses, les crémations, tout est réduit à sa plus simple expression.

On ne peut même pas dire que l'église sera trop petite, puisqu'il n'est plus question d'église. L'organisation des obsèques est doulousement impactée par ces mesures de confinement. Tous les avis d'obsèques invitent à ne pas se rendre aux cérémonies. Et cela donne des enterrements minimalistes.

Pas d'église et pas plus de 10 personnes

Bernadette enterre sa mère lundi dans une commune au Nord de Pau. C'est elle qui va guider tout le monde et faire le tri aussi. Les directives sont très claires : aucune messe ou bénédiction dans l'église. Le curé accompagne le cercueil au cimetière pour une courte bénédicton avant l'inhumation, et en tout petit comité : pas plus de 10 personnes, et dans le respect des distances : pas d'accolades, pas d'embrassades. pas de contact. Avec un personnel des pompes funebres équipé d'un masque. C'est tres dur. Chez Bernadette, la famille qui vient de Paris aura 5 places. Pour les 5 qui restent, Bernadette va choisir entre les petits enfants pour n'en prendre qu'un. Mais Bernadette comprend ces restrictions. Elle tient d'ailleurs à faire passer le message : La menace est telle qu'il faut en passer par là.

Des crémations sans personne

Beaucoup de familles prévoit d'ailleurs, avec la paroisse, une messe sans cercueil pour après la crise. En cas d'incinération c'est pire encore. Personne ne peut accompagner le cercueil dans le bâtiment de crémation. Aucune cérémonie n'est possible. Et puis il y a aussi le cas des étrangers qui souhaitent être enterrés dans leurs pays d'origine. Les corps doivent patienter puisqu'aucun transport n'est autorisé jusqu'à nouvel ordre.

Il y a des familles qui comprennent mal - Un entrepreneur en pompes funèbres