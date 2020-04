Coronavirus : le festival Electrobeach annulé au Barcarès (Pyrénées-Orientales)

L'été s'annonce plus calme que d'habitude sur la plage du Barcarès. L'édition 2020 du festival Electrobeach est annulée en raison de la crise du coronavirus.

Le maire du Barcarès Alain Ferrand communique ce mercredi soir : "La situation de crise sanitaire actuelle due au COVID 19 et l’incertitude des semaines à venir sur l’évolution du coronavirus, nous amènent à prendre la décision extrêmement douloureuse et difficile de reporter l’édition EMF 2020 en juillet 2021. Ainsi, _les billets achetés pour l’édition 2020 seront automatiquement valables pour 2021_. Il est de notre responsabilité de ne prendre aucun risque quant à la santé de nos festivaliers, de nos artistes et de nos équipes."

Quid des Déferlantes ?

L'Electrobeach est le premier festival d'été des Pyrénées-Orientales à annuler son édition 2020. La tenue des Déferlantes (Argelès), de _Voix de Femmes (_Maury)et de _Live au Campo (_Perpignan) est évidement compromise mais, à ce jour, aucune décision n'a encore été prise par les organisateurs.