Coronavirus : le festival "Le Grand Unisson" à Saint-Jean-de-la-Ruelle est annulé, sans report de date

C'est officiel il n'y aura pas de festival, "Le Grand Unisson" les 20 et 21 juin prochain, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le festival de musiques actuelles est annulé, et pas reporté à une date ultérieure en 2020, annonce la municipalité. Le festival devait fêter ses 30 ans cette année.

C'est officiel, la Mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle a annoncé ce vendredi 10 avril, qu'il n'y aura pas de festival "Le Grand Unisson" les 20 et 21 juin, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans.

Festival annulé et pas reporté

"Le Grand Unisson", qui est le plus grand festival gratuit de musiques actuelles de la métropole d'Orléans, a donc été annulé, mais surtout n'est pas reporté à une date ultérieure en 2020 comme l'a décidé la municipalité, organisatrice de l'événement. "C'est une décision que nous avons pris avec beaucoup de regrets mais il nous a semblé que les conditions n'étaient absolument pas réunies pour le maintenir et le reporter" comme le rappelle le maire de la ville Christophe Chaillou. Et d'ajouter "parce que Le "Grand Unisson", c'est avant tout un festival qui a lieu l'avant-veille de la fête de la musique mais avant l'arrivée de l'été."

Nous envisagions au départ un report au mois de septembre puis nous nous sommes dit que la situation était trop incertaine pour choisir une date de report.

Mais ce sont surtout les incertitudes sur la sortie du confinement qui ont poussé la municipalité à ne pas reporter l'événement comme l'explique Christophe Chaillou. "A l'heure actuelle nous ne savons pas quand le confinement se terminera. Nous envisagions au départ un report au mois de septembre puis nous nous sommes dit que la situation était trop incertaine pour choisir une date de report."

Evènements culturels au mois d'août

Malgré tout, la municipalité a décidé de proposer des événements culturels et des concerts aux mois d'août et de septembre pour compenser l'annulation du festival, qui réunit chaque année plus de 12000 personnes. "Nous réfléchissons actuellement à de nouveaux formats pour la fin du mois d'août et début septembre pour mettre en place des scènes "unisoniques"'.

Le Festival "Le Grand U", qui s'apprêtait à fêter ses 30 ans cette année, reporte son anniversaire à juin 2021. "Nous ferons un anniversaire encore plus grand l'année prochaine. On commence déjà à réfléchir à l'année prochaine." assure le maire Christophe Chaillou.