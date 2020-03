Coronavirus : Le Festival international des sports extrêmes de Montpellier reporté en août

Face à la crise sanitaire liée au Covid-19,le Festival international des sports extrêmes (FISE) qui devait avoir lieu à Montpellier du 20 au 24 mai est décalé au mois d'août, les dates seront annoncées prochainement. "Afin de garantir la santé de tous ses collaborateurs, athlètes et partenaires, et dans un contexte de confinement inédit, il est désormais impossible pour Hurricane de préparer et maintenir le FISE Montpellier" expliquent les organisateurs dans un communiqué ce vendredi.

Comme annoncé ces dernières semaines, les étapes d’Hiroshima (Japon) et Puyang (Chine), qui avaient lieu respectivement du 3 au 5 avril et du 8 au 10 mai ,avaient déjà été reportées.

"Une décision inédite très difficile à prendre."

"Il s’agit d’une décision inédite, et probablement l’une des plus difficiles que nous ayons eu à prendre depuis la création du festival en 1997. Ainsi en France, et partout sur la planète, nous nous devons d’assumer nos responsabilités en tant que citoyens, que professionnels de l'événementiel, mais aussi que passionnés des sports urbains, dans ce combat pour la santé de tous", explique Hervé André Benoit, fondateur du FISE.

Les informations seront disponibles sur le site fise.fr et mises à jour au fur et à mesure que les décisions seront prises. À ce stade, aucun événement n’est annulé, et l’ensemble des dates seront reprogrammées prochainement.

À Montpellier l'an dernier, le FISE avait accueilli plus de 600.000 spectateurs sur les berges du Lez à Montpellier.