Coronavirus : le footballeur Mathieu Bodmer récolte plus de 65.000 euros pour Evreux

Natif d'Evreux, Mathieu Bodmer a récolté plus de 65.000 euros pour sa ville

Très attaché à Evreux, Mathieu Bodmer a encore prouvé qu'il n'oubliait pas sa ville natale. Le milieu de terrain de l'Amiens SC a lancé le 7 avril dernier une cagnotte en ligne pour récolter des fonds dans le cadre d'une opération solidaire baptisée "Unis Pour Evreux". Une initiative pour soutenir les Ébroïciens les plus en difficultés à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour cela, Bodmer a mobilisé des sportifs et personnalités liés à la capitale euroise dont le footballeur Ousmane Dembélé ou la basketteuse Émilie Gomis. Il a aussi sollicité ses copains Ben Arfa, Menez ou Jallet qui ont offert des lots. Certains athlètes ont aussi directement fait des dons.

65.194 euros récoltés pour Evreux

Ainsi, ce sont 65.194 euros qui ont été récoltés sous l'impulsion de l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. Centralisée par l'association des jeunes de la Madelaine (AJM), cette somme sera reversée aux hôpitaux d'Evreux, au Secours Populaires et à plusieurs associations de quartier (CCAS, Manches Retroussées, Solidarité Citoyenne). Certains fonds ont d'ores et déjà été attribués aux associations dont les bénévoles ont notamment pu distribuer des denrées alimentaires aux familles les plus démunies.

Un maillot de Neymar, les gants de Tony Yoka...

Participer à la cagnotte du projet "Unis Pour Evreux" offrait aux donateurs la possibilité de remporter de nombreux lots comme des maillots de footballeurs Neymar, Lionel Messi, Eden Hazard, du basketteur Tony Parker ou les gants du boxeur français champion olympique Tony Yoka. Le tirage au sort a été effectué à la mairie d'Evreux, ce mardi 28 avril.