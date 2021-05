Coronavirus : le forfait psy pour les enfants et les adolescents entrera en vigueur fin mai

Le gouvernement précise les contours du "forfait psy" destiné aux enfants et aux adolescents. C'était un dispositif annoncé dès avril par Emmanuel Macron, face à la détresse psychologique observée chez de nombreux enfants et adolescent-e-s en raison de l'épidémie de coronavirus et des restrictions sanitaires. Ce dimanche, le cabinet ministériel d'Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles, a indiqué à franceinfo que le "forfait psy" entrera en vigueur dès la fin du mois de mai. À compter de la fin du mois, les enfants qui ont entre 3 et 17 ans pourront bénéficier de dix séances gratuites chez un-e psychologue.

Comment en bénéficier ?

Pour pouvoir obtenir ce forfait de dix séances, les enfants doivent d'abord se procurer une ordonnance auprès d'un-e médecin. Les parents pourront ensuite choisir le ou la psychologue selon une liste de praticien-ne-s identifié-e-s sur une plateforme, sur le même modèle que celle mise en place pour les étudiants.

Qui pourra bénéficier des séances ?

Ce forfait est destiné aux enfants qui souffrent de "troubles pyschiques légers et modérés", c'est-à-dire qui présentent des signes de détresse psychologique comme de l'inquiétude, de la peur, des troubles du sommeil, un manque d'appétit, des cauchemars ou encore de l'isolement social. 400.000 jeunes pourraient ainsi être concernés, selon les estimations du gouvernement.

Comment se dérouleront les consultations ?

La première consultation durera environ 45 minutes. Le ou la psychologue choisi-e fera alors un point sur la santé mentale de l'enfant ou de l'adolescent-e. Les neuf autres séances dureront autour de 30 minutes.

Ce dispositif doit durer jusqu'au 31 octobre 2022. Mais pour pouvoir bénéficier des dix séances, il faudra réaliser la première consultation avant le 31 octobre 2021.