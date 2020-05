Confinement : le saviez-vous? Le garde champêtre peut aussi verbaliser les contrevenants

Garde champêtre est un métier en voie de disparition.Ils sont à peine plus de 700 actuellement en France. Laurent Cohade qui exerce à Veyre-Monton dans le Puy-de-Dôme, a ajouté une corde à son arc pendant le confinement. Une mission inhabituelle, le contrôle et la verbalisation des contrevenants.

Les gardes champêtres étaient plus de 20.000 en 1958 et leur présence était obligatoire dans chaque commune. Aujourd’hui, ils sont à peine plus de 700 en France, victimes de la montée en puissance des polices municipales. Laurent Cohade fait partie de la trentaine de gardes champêtres employés par des municipalités dans le département du Puy-de-Dôme. Il est salarié par la mairie de Veyre-Monton. Depuis le début du confinement, il s'est vu attribuer une mission supplémentaire : le contrôle des attestations et la verbalisation éventuelle des contrevenants aux règles du confinement.

Ancien militaire, Laurent Cohade, 47 ans, a prêté serment en 2012 à l'issue de six mois de formation. Son champ de compétences va de la surveillance de la sortie des écoles à la gestion des conflits de voisinage en passant par l'ensemble des missions de sécurité et de salubrité publique en milieu rural. A partir du 11 mai, il se consacrera à nouveau exclusivement à ses activités habituelles avec quelques regrets.

"C'est vrai que ça casse la routine du quotidien de contrôler les allers et venues des citoyens pendant cette période de confinement. A vrai dire, je n'ai pas dressé beaucoup de procès verbaux, je préfère la prévention à la répression. J'ai quand même remarqué que si la majorité des gens est raisonnable et se plie aux consignes, les personnes âgées respectent moins bien le confinement."

On a du mal a être crédibles, pourtant nous sommes, je pense, des policiers à part entière

Le port de l'uniforme n'est pas obligatoire pour un garde champêtre. Contrairement à beaucoup de ses collègues, Laurent Cohade le porte au quotidien avec le logo "Police Rurale" collé sur la poitrine. Il pousse même le détail jusqu’à mettre un gilet pare-balles. Réflexe de l'ancien militaire des forces spéciales? Juste un moyen de se faire respecter explique-t-il. "Comme nous sommes de moins en moins nombreux, on est oublié aujourd'hui. Quand on arrive en tant que garde champêtre, les gens s'étonnent parfois qu'on existe encore et ne comprennent pas qu'on puisse verbaliser pour un stop pas respecté où un stationnement gênant et a fortiori contrôler les attestations de sorties dans le cadre du confinement. On souffre encore de cette image du passé du garde champêtre avec son tricorne et son tambour. Les temps ont changé, maintenant nous sommes, je pense, des policiers à part entière."

insigne de garde champêtre

Même si depuis 1958 le garde champêtre n'a plus le statut d'officier de police judiciaire, il en conserve certaines prérogatives. Son champ d'action est très large et recoupe parfois les domaines d'interventions d'autres corps de métiers tels que les gardes-pêche où les gardes forestiers car l'une de ses missions essentielles est de lutter contre les atteintes à l'environnement. Le chemin reste malgré tout encore long pour acquérir le statut de policier, mais une réflexion portant sur une fusion entre la police municipale et le corps des gardes champêtres est engagée au niveau national. Avoir le même statut qu'un policier municipal, Laurent Cohade y est tout à fait favorable car les évolutions de carrière sont beaucoup plus intéressantes pour les policiers municipaux que pour les gardes champêtres.