Coronavirus : le gouvernement travaille sur un déconfinement progressif, le point sur ce que l'on sait

Depuis quelques jours, plusieurs signaux de l'évolution de l'épidémie de coronavirus commencent à redonner de l'espoir. Certes maigres pour l'instant, ils permettent néanmoins au gouvernement d'esquisser les modalités du déconfinement à venir. Emmanuel Macron prendra justement la parole en milieu de semaine prochaine pour annoncer les évolutions des restrictions sanitaires.

L'enjeu pour l'exécutif est de tout faire pour éviter que le pays ne se retrouve à nouveau verrouillé en 2021. C'est pourquoi le déconfinement qui est attendu à partir du 1er décembre s'annonce très "progressif". Le gouvernement doit trouver un point d'équilibre entre levée des mesures sanitaires, relance des secteurs encore à l'arrêt avec en ligne de mire l'arrivée tant attendue d'un vaccin.

Voici ce que l'on sait pour l'instant des mesures envisagées :

Un déconfinement par paliers

Le porte-parole du gouvernement n'a pas souhaité donner trop d'espoirs aux Français. Ce mercredi à la sortie du Conseil des ministres, Gabriel Attal a affirmé que le pays était encore "loin d'un déconfinement". Il a préféré évoquer une "adaptation" à partir du 1er décembre.

Une mise en garde qui va dans le même sens que les propos tenus par le Premier ministre Jean Castex mardi devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a expliqué que la sortie de l'actuel confinement se fera d'une manière "progressive", par paliers. Jean Castex s'appuie sur l'expérience du précédent déconfinement au printemps pour dire que les choses se sont passées peut-être un "peu trop vite".

Pour le déconfinement à venir, le gouvernement souhaite maintenir des mesures de restrictions, des "dispositions de freinage" tant que le virus se propage. Pour cela, il peut s'appuyer sur sa boîte à outils juridique puisque l'état d'urgence sanitaire, qui durera jusqu'au 16 février, permet d'activer librement le verrouillage de tout ou partie de la France. Restrictions de la circulation des personnes, des rassemblements ou instauration de couvre-feux : ces trois hypothèses sont "sur la table" a expliqué une source gouvernementale.

L'allocution de président de la République la semaine prochaine devrait donc nous permettre de connaître ce que sera ce premier palier du déconfinement. Jean Castex pourrait donner une conférence de presse dans la foulée pour en détailler les modalités.

Réouverture des commerces

C'est l'un des dossiers les plus chauds du moment pour le gouvernement : la colère des petits commerçants, contraints de fermer depuis l'instauration de ce deuxième confinement. L'exécutif est mis sous pression alors que démarre la période des fêtes de fin d'année. Un assouplissement des règles est attendu à partir du 1er décembre, et peut-être dès le week-end juste avant et devrait permettre la réouverture des commerces, avec un protocole sanitaire renforcé.

Mais les bars et les restaurants ne devraient pas en bénéficier tout de suite. Soupçonnés d'être des lieux importants de contamination, ils devront sans doute devoir attendre 2021 pour rouvrir. "Aujourd'hui nous ne voyons pas autour de nous de réponse suffisamment convaincante sur la façon dont on peut rouvrir les restaurants", résume une ministre.

Si, contrairement au confinement du printemps, l'économie a majoritairement continué de tourner en novembre, les perspectives pour 2021 sont sombres pour les indépendants et l'exécutif craint une vague de défaillances. Un point d'interrogation demeure aussi sur la saison touristique : les stations de ski pourront-elles ouvrir alors que les hôpitaux de Savoie et Haute-Savoie saturent ? La ministre du Travail Elisabeth Borne a en tout cas appelé à l'embauche de centaines de milliers de saisonniers, quitte à les faire bénéficier de l'activité partielle.

Attestations de déplacement maintenues

Le début du déconfinement ne devrait pas rimer avec circulation libre des personnes sur le territoire. Les déplacements continueront à être réglementés dans les semaines prochaines puisque Jean Castex a déjà annoncé que les attestations seraient toujours demandées après le 1er décembre. Le Premier ministre a également expliqué que les grands rassemblements familiaux à Noël étaient à proscrire.

Néanmoins, le gouvernement a annoncé que 100% des trains étaient ouverts à la réservation pour la période des vacances scolaires. Des assouplissements à la marge ont été obtenus dès décembre pour les cultes et le sport avec notamment la reprise de l'activité des mineurs, avec protocoles sanitaires renforcés. Mais de manière générale, des jauges devraient être définies dans tous les établissements recevant du public. Très éprouvé, le secteur de la culture - théâtres, cinémas, concerts... - attend des directives.

Anticiper l'arrivée des vaccins

Après avoir enchaîné les cafouillages sur les masques et les tests, le gouvernement ne veut pas rater le virage des vaccins. Le pays se met actuellement "en état de vacciner sa population" a assuré le Premier ministre mardi. 1,5 milliard d'euros ont été débloqués pour 2021.

Alors que plusieurs laboratoires ont fait part de leurs avancées très encourageantes, l'exécutif a finalisé cinq contrats et travaille à la signature d'un sixième. En attendant l'arrivée des vaccins, le gouvernement va devoir prendre des arbitrages pour savoir quels seront les publics prioritaires : personnels soignants, personnes âgées et vulnérables, etc. L'objectif est de démarrer la campagne de vaccination dès janvier. Mais l'exécutif risque aussi de se heurter à la méfiance croissante des Français face aux vaccins.

En parallèle, Jean Castex a annoncé que la France poursuivrait "l'accroissement des tests", grâce à l'arrivée des tests antigéniques.