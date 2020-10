Coronavirus : le gouvernement va lancer une nouvelle version de StopCovid, appelée Tous anti-Covid

Une nouvelle version de l'application StopCovid sera lancée le 22 octobre a confirmé le président de la République Emmanuel Macron ce mercredi soir, après l'échec de la première mouture, qui a fait face à de nombreuses critiques, notamment sur la question de la protection des données.

Lundi, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé qu'une nouvelle version serait lancée. Elle sera intitulée Tous anti-Covid, a précisé le président, et elle permettra toujours le traçage des malades du coronavirus mais proposera aussi d'autres fonctionnalités. StopCovid, sous sa forme actuelle, n'a été installée que 2,6 millions de fois depuis début juin.

Emmanuel Macron reconnaît l'échec de StopCovid

L'application StopCovid "n'a pas marché (...). On n'a pas réussi à faire de l'application un outil pour les gens", a regretté le chef de l'Etat lors de son interview télévisée sur TF1 et France 2. "Donc depuis plusieurs semaines, j'ai demandé aux équipes de complètement reconfigurer les choses. Il faut qu'on ait une nouvelle application. Elle va s'appeler Tous anti-Covid, a-t-il ajouté. Ce sera notamment "une application d'information" qui présentera de nouvelles options a détaillé Emmanuel Macron : "comment circule le virus, où vous êtes, où sont les points pour se faire tester (...). Donc il y aura des informations générales, des informations plus particulières et locales".

"Un outil pour mieux alerter, tracer"

"Un mode d’emploi très clair" sera donné aux utilisateurs concernant l’utilisation de l’application. Cela va consister à "dire aux gens : quand vous allez au restaurant, au bar, à chaque fois que [vous êtes] dans un endroit où il y a risque", il faut allumer l’application, précise Emmanuel Macron. Le gouvernement veut également en faire "avec nos restaurateurs, avec l'ensemble des cafetiers (...) tous les professionnels, un outil pour mieux alerter, tracer" afin d'"identifier les foyers de contamination, les remonter et prévenir".

Selon des chiffres gouvernementaux datant de la semaine dernière, seulement 7.969 personnes se sont déclarées comme étant positives à la Covid-19, et 472 notifications ont été envoyées à de potentiels cas contacts. Les applications du même type au Royaume-Uni et en Allemagne ont été téléchargées respectivement 16 millions et 20 millions de fois.