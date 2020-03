Coronavirus : le Grand Poitiers met en place une plateforme d'entraide entre les habitants

Pour organiser la solidarité entre les habitants qui peuvent donner de leur temps et ceux qui ont besoin d'aide, le Grand Poitiers vient de mettre une plateforme internet active à partir du 28 mars. Il suffit de créer un profil et de déposer une annonce.

Parmi les nombreuses initiatives solidaires qui fleurissent pendant le confinement, on compte désormais la plateforme jeparticipe-grandpoitiers.fr lancée par le Grand Poitiers, en fonctionnement à partir du 28 mars.

Le principe est simple : que l'on demande un soutien ou que l'on se porte volontaire, il faut se créer un profil puis suivre les indications pour déposer une annonce, ou une proposition d'aide. Les coups de main peuvent être divers : aide aux course et livraison à domicile près de chez soi, aide aux devoirs à distance, écoute et conversation par téléphone ... pour "faire de cette période de confinement un moment de solidarité".

