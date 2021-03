Coronavirus : le groupe de nettoyage nîmois ECS peine à trouver des gants

Créé à Nîmes depuis plus de 10 ans, le groupe ECS est spécialisé dans l'entretien et le nettoyage dans le secteur tertiaire (bureaux, locaux professionnels) , le secteur public (écoles, crèches...), le secteur hospitalier (hôpitaux, maisons de retraite...) ou encore le secteur logistique (usines, entrepôts...) Il emploie 500 salariés de Nice à Perpignan. Dès le début de la pandémie, il a fallu trouver rapidement des solutions pour continuer à travailler tout en protégeant les salariés.

"Il y a beaucoup de gens qui ont été très volontaires pour aller sur le terrain confie Fabrice Lejeune, l'un des trois co-gérants du groupe. Certains ont même fait beaucoup d'heures dès le départ. D'autres avaient peur. Certains ont été très fortement touchés par le Covid. Une salariée en est morte." Des salariés qualifiés de héros au moment du premier confinement, au même titre que les soignants, les éboueurs ou les caissières.

"On n'est pas des héros"

Fabrice Lejeune s'en défend. "Héros non, je ne pense pas. On a essayé de faire notre métier, d'apporter du service. Il fallait s'adapter à tout ça même si ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup d'énergie dans les équipes pour pouvoir aider. Il fallait qu'on puisse assurer l'hygiène, la désinfection des locaux en permanence.

Les soignants sont des héros parce qu'ils étaient au front, nous on était un peu dans l'ombre. On a fait un peu partie de ce combat. Finalement c'était une bonne énergie. Aujourd'hui, on s'est habitué au Covid. On apprend à vivre avec. Vous avez vu, à 20 heures, il n'y a plus personne qui tape sur des casseroles !"

Une pénurie de gants

Si aujourd'hui, contrairement au début de la pandémie, il est facile de trouver des masques, c'est en revanche plus difficile pour les gants. "La tension est la même pour les services hospitaliers explique Fabrice Lejeune. Le prix des gants a été multiplié par dix. Pour arriver à en stocker , il faut faire des commandes importantes, sinon on n'est même pas sûrs de les recevoir.

On a tellement externalisé ces produits du quotidien qu'aujourd'hui on ne peut plus se passer des importations. Force est de constater qu'en période de pandémie, on est un peu livrés à nous-mêmes."

Plus aucun problème d'approvisionnement en masques en revanche. "On en a 12.000 en stock. Aujourd'hui, on les paie sept centimes pièce. En avril 2020, c'était un euro ! La production asiatique revient. Tous les cartons que je reçois, ils viennent de là-bas."