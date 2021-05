La nouvelle éco : le groupe mayennais Jouve travaille sur le passeport vaccinal européen pour le coronavirus

Connu historiquement pour son activité d'imprimerie, le groupe mayennais Jouve est tourné depuis son rachat en 2019 par Dupliprint vers le digital. L'Union Européenne l'a justement mandaté pour réfléchir à un passeport vaccinal numérique qui doit être en place d'ici mi-juin.

"On regarde très concrètement quels sont les outils qui sont déjà utilisés dans les différents pays, il y a des supports à la fois papier et numérique. Et puis, on doit proposer des modèles de cartes de vaccination. C'est une étude dont le terme est prévu pour la fin de l'année 2021 mais la Commission s'est adaptée au contexte sanitaire en essayant de déployer un certificat vert qui doit être opérationnel d'ici mi-juin", explique David Gruson, directeur du programme santé du groupe Jouve.

Un passeport sous la forme d'une application ?

"On propose plusieurs modèles avec toute une série d'outils d'identification, de sécurisation car ce sont des données sensibles. Il faut faire très attention à bien les sécuriser. Et puis après, il y a à mettre en place des solutions qui soient fonctionnelles et rapidement utilisables", précise-t-il.

Pour le groupe Jouve qui a entamé un virage numérique en 2019, c'est une forme de reconnaissance. "C'est un travail collectif avec des acteurs à la fois médicaux, technologiques, mais aussi d'enquêtes d'opinion. A Jouve, on est fiers de piloter ce consortium. Il y a des éléments de reconnaissance du travail accompli", estime David Gruson.

On est très fiers de se mobiliser

Dans le cadre de la crise sanitaire, le groupe Jouve a aussi participé à la mise au point d'un outil qui facilite l'admission des patients en établissement de santé, pour éviter le passage au guichet. Il est déjà déployé dans une trentaine d'hôpitaux publics et privés.