Coronavirus : le laboratoire départemental d'analyses de la Somme se met aux tests de dépistage du covid-19

Le laboratoire départemental d'analyses de la Somme, habitué aux analyses alimentaires et vétérinaires, est désormais sollicité pour les tests qui permettent de dire si une personne a ou non le covid-19. Une convention a été signée ce mardi avec le laboratoire privé Bioamiens.

Le laboratoire départemental d'analyses de la Somme qui s'occupe habituellement d'analyses vétérinaires et alimentaires, peut participer maintenant à la campagne de dépistage du covid-19 alors que l'objectif du gouvernement avec le déconfinement est de réaliser 700 000 tests par semaine. Il y est désormais habilité. Une convention a été signée ce mardi avec le laboratoire privé Bioamiens.

Jusqu'à 300 tests par jour

Dans un premier temps, l'objectif est de démarrer par 175 tests par jour pour passer à 300. Il s'agit des tests PCR avec écouvillon dans le nez qui permettent ensuite de dire si une personne est porteuse ou pas du virus. Le laboratoire Bioamiens s'occupe des prélévements et du résultat et le laboratoire d'analyses de la partie entre les deux (extraction du génome du virus, sortie des courbes avant interprétation).

Ehpad, foyers de vie, maisons de l'enfance

Ces tests sont pratiqués d'abord sur réquisition de l'agence régionale de santé sur les personnels et résidents des Ehpad, des foyers de vie et des maisons de l'enfance à caractère social. Ils seront ensuite étendus au reste des personnes qui auront une prescription médicale.

Une demande depuis début avril

Le président du conseil départemental de la Somme, Laurent Somon, s'était positionné dès le 5 avril quand le gouvernement avait donné son feu vert aux laboratoires départementaux à condition de disposer des équipements et des personnels nécessaires et d'obtenir un accord avec un laboratoire de biologie médicale, public ou privé. Cela est donc finalement possible pour celui de la Somme avec Bioamiens. "En période de crise, il est intéressant de réquisitionner l'ensemble des moyens disponibles" souligne Laurent Somon.

La médecine vétérinaire est très habituée aux épidémies animales. Et cette connaissance, on voulait la mettre à disposition

Laurent Somon, vétérinaire de profession, explique que "la médecine vétérinaire est très habituée aux épidémies animales et par conséquent, on a une manière d’appréhender les épidémies bien connue et cette connaissance, cette possibilité matérielle, technique, on voulait la mettre à disposition parce qu’il y a une urgence sanitaire à essayer de trouver les porteurs sains et savoir comment circule ce virus pour essayer de s’en débarrasser ».

Le test mené en collaboration avec le laboratoire privé Bioamiens, coûte 54 euros pris en charge par la sécurité sociale.