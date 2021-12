Coronavirus : le Loiret veut rester sur un rythme élevé de 50.000 vaccinés par semaine

Alors que les cas de contamination au Covid explosent en France ( 208.000 nouveaux cas sur les dernières 24 heures), les autorités insistent toujours sur l'importance de la vaccination. Dans le Loiret, la campagne s'est fortement accélérée ces dernières semaines. " On est passé de 20.000 doses disponibles par semaine en novembre à près de 50.000 à la mi-décembre" explique le directeur de cabinet de la Préfète du Loiret, Franck Boulanjon.

Franck Boulanjon, directeur de cabinet de la préfète du Loiret © Radio France - Anne Oger

Sur la dernière semaine avant les vacances de Noël, 52.000 personnes ont été vaccinées dans le Loiret. C'est pratiquement autant que cet été, après l'annonce par le gouvernement de la mise en place du pass sanitaire. " On est sur un bon rythme et il faut qu'on reste comme cela" insiste Franck Boulanjon.

Bientôt un nouveau centre sur la Métropole d'Orléans

A ce jour, le Loiret compte 12 centres de vaccination fixes et itinérants. Pour répondre à la demande et notamment avec le délai raccourci à 3 mois pour la 3ème dose, les autorités préfectorales annoncent vouloir ouvrir un 5ème centre de vaccination sur la Métropole d'Orléans. "Pour l'instant, on a quelques pistes pour les locaux mais rien n'est acté" précise Franck Boulanjon. Le centre de Châteauneuf-sur-Loire va lui ouvrir deux journées par semaine au lieu d'une à partir de janvier. Enfin, à Montargis, les capacités vaccinales vont pratiquement doubler avec 2.000 doses de plus par semaine. Dans le Loiret, 85% des + de 12 ans ont leur schéma complet avec deux doses. Les 2/3 de ceux qui étaient éligibles à une 3ème dose après 5 mois sont déjà vaccinés soit 330.000 personnes qui ont leurs 3 doses.

Patience pour ceux qui veulent du vaccin Pfizer

Sur le site Doctolib, il reste néanmoins difficile de trouver un créneau disponible rapidement dans le Loiret si l'on souhaite uniquement une dose de Pfizer. Or, c'est le cas de la très grande majorité des jeunes de moins 30 ans. Car pour eux, le vaccin Moderna est déconseillé en raison de risques d'inflammation cardiaques. " Il y a des commandes de Pfizer qui ont été passées donc il y en aura bientôt "assure Franck Boulanjon. "Pour les plus de 30 ans, en revanche, il n'y a pas de crainte à avoir. Je sais que certains ont des réticences mais il ne faut pas et ça permet de laisser les doses de Pfizer aux plus jeunes."