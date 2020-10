Coronavirus : le maire d'Alès donne de ses nouvelles via Facebook

Max Roustan, le maire d'Alès (76 ans) va bien, merci. Testé positif au Covid-19, il publie ce lundi un message sur page Facebook pour dire qu'il n'a pas de symptômes. C'est Christophe Rivenq, son premier adjoint qui avait annoncé ce samedi que le maire avait été testé positif et placé à l'isolement comme le préconise le protocole sanitaire. "Mon agenda a été adapté pour cette semaine et mes rendez-vous reportés, écrit le maire, je continue à gérer les affaires courantes de chez moi et par téléphone". Interrogé par France Bleu Gard Lozère, le maire confirme qu'il va très bien. " Je me suis mis à ma fenêtre pour la photo parce que les gens sont en train d'affabuler. Que je suis en réanimation à Nîmes, à Montpellier,etc ... je vais très bien ! Il n'y a aucun souci, on a le bureau, le téléphone, le travail continue."

Le maire de Nîmes aussi

Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes (74 ans) a lui aussi été testé positif le 7 octobre. Il est lui aussi asymptomatique et doit observer une période d'isolement de 7 jours. Son dernier post Facebook remonte au 4 octobre. On le voit aux Halles de Nîmes pour l'opération "Octobre rose".