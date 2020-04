Coronavirus : le maire d’Annecy rouvre les merceries pour faciliter la fabrication de masques en tissu

"J’ai négocié avec le préfet la réouverture des merceries." Jean-Luc Rigaut l’a annoncé ce vendredi matin lors d’un point presse en visioconférence. "C’est officiel depuis ce matin, les merceries et les magasins de tissus de la commune nouvelle d’Annecy peuvent rouvrir." Pourquoi une telle mesure en pleine période de confinement ? Pour inciter les habitants à confectionner leur propre masque répond l’édile. "Allez acheter du tissu, du fil, des aiguilles et des élastiques… nous allons mettre le patron et le model pour les réaliser sur le site internet de la ville."

Pour être prêt

Mais fabriquer son masque ne signifie pas être autorisé à ne plus respecter le confinement rappelle Jean-Luc Rigaut."Aujourd’hui, le port du masque n’est pas obligatoire. Mais en porter un ne veut pas dire aller se promener au-delà du kilomètre et en plus respecter les gestes barrière." Si la maire d’Annecy incite ses administrés à en fabriquer c’est pour "être prêt si les règles du déconfinement" généralisent le port du masque.

Déjà rouverte

Dans le centre-ville d’Annecy, Véronique Lambert a rouvert les portes de sa mercerie."La demande en tissu est importante", explique celle qui depuis trente ans tient la boutique. "Nos clientes ont vu des tutos sur internet et veulent fabriquer leur masque pour elles mais aussi pour leur famille." Rouvrir n’a pas été simple. "Nous nous sommes posés pas mal de questions mais on l’a fait en s’adaptant." Elle porte un masque, des gants et la règle d’or c’est : "pas plus de deux clients dans le magasin."

Dans le centre-ville d'Annecy, Véronique Lambert a rouvert sa mercerie dès ce vendredi 10 avril. © Radio France - Richard Vivion

Le Grand Annecy lance son plan "masque par habitant"

"Nous devons être en capacité d’avoir 210 000 masques", a indique ce vendredi 10 avril Jean-Luc Rigaut. Le maire d’Annecy et président du Grand Annecy a indiqué avoir discuté avec plusieurs "acteurs économiques du territoire" (Salomon, NTN-SNR, Outdoor Sport Valley, Mobalpa…) qui pourraient mettre à disposition leur "potentiel" de production.