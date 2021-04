Coronavirus : le maire de Bordeaux ne ferme pas les quais

Alors que la France s'apprête à éprouver une troisième version du confinement, la municipalité de Bordeaux décide de ne pas durcir les restrictions. Les quais et même les parcs sont pris d'assaut ces derniers jours et le beau temps a aussi sa part de responsabilité et les gestes-barrière passent à la trappe. Le taux d'incidence à Bordeaux a dépassé le seuil d'alerte de maximal, fixé à 250 cas pour 100 000 habitants. De son côté, la préfète de Gironde décide de détacher une compagnie de CRS (environ 130 agents) pour le week-end à Bordeaux. La moitié reviendra la semaine prochaine.

Je ne demande pas de fermer mais plutôt de faire respecter les gestes-barrière - Nicolas Florian, conseiller municipal d'opposition de Bordeaux Ensemble

Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, a annoncé qu'il ne prendrait pas de mesure immédiate pour les quais. Il préfère que les Bordelais sortent plutôt qu'ils ne restent chez eux. "Je pense qu'ils sont mieux sur les quais ou dans les jardins publics que confinés dans les appartements", précise le premier magistrat de Bordeaux. Selon lui, fermer les quais revient à déplacer la population vers d'autres lieux et places de la ville. "Vous allez avoir une concentration sur le jardin public. La fermeture des quais aurait plus d'effets pervers que d'effets bénéfiques", affirme Pierre Hurmic.

Le week-end de Pâques comme test

L'ancien maire, Nicolas Florian, propose une solution d'entre-deux. "Je ne demande pas de fermer mais plutôt de faire respecter les gestes-barrière. À l'époque, j'avais fait des quais dynamiques en aménageant l'espace public pour que les gens ne se regroupent pas. C'est à la Ville de faire respecter ces contraintes", rappelle celui qui a été maire de 2019 à 2020.

Pour le désormais conseiller d'opposition de Bordeaux Ensemble, il faut au moins des mesures intermédiaires. "Il faudrait un ultimatum avec, dès ce week-end, un test pour voir comment cela fonctionne sur l'espace public et si on arrive à faire respecter ces contraintes. Et si on n'y arrive pas, je suis partisan que l'on restreigne l'accès sur ces espaces publics", propose Nicolas Florian.