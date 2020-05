Coronavirus : le maire de Chadeleuf (Puy-de-Dôme) décide de ne pas rouvrir l'école la semaine prochaine

Ouvrira ? Ouvrira pas ? A l'heure où les maires planchent sur la réouverture de leurs écoles, Jean-Pierre Sauvant prend une décision radicale. Samedi 2 mai, il a signé un arrêté indiquant qu'il ne pouvait pas respecter le protocolaire sanitaire prescrit par le Ministère de l'Education Nationale. Dans ces conditions, la rentrée est reportée au 1er septembre. Cela concerne le RPI de Chadeleuf-Pardines-Sauvagnat-Sainte Marthe, soient 105 enfants, de la petite section de Maternelle au CM2. Préalablement, le maire de Chadeleuf a consulté ses collègues des autres communes, ainsi que les enseignants.

Le maire de Chadeleuf Jean-Pierre Sauvant Copier

Un protocole impossible à appliquer

Jean-Pierre Sauvant explique sa démarche : "Dans notre secteur, on n'a pas de soucis de maltraitance d'enfants, on n'a pas non plus de soucis d'enfants qui ne seraient plus à même de suivre les cours qui leur sont donnés aujourd'hui par Internet. L'intérêt des enfants n'étant pas menacé par la non-réouverture, on a pris en considération l'ensemble des mesures qui sont retracées dans le protocole fourni par le Ministère de l'Education Nationale, avec un certain nombre de prescriptions que nous ne pouvons pas appliquer sur le site de notre école. C'était trop compliqué pour nous et c'est lié au fait que nous avons deux salariées -une ATSEM et une cantinière- qui sont des personnes à risque et qui ne reprendront pas le travail. On a aussi une des institutrices qui est atteinte d'une maladie chronique, elle non plus ne pourra pas reprendre".

Une décision qui n'est pas figée

_"Pour l'instant, pas de retours négatifs de la part des parents"explique l'élu, qui comprend combien la situation peut être compliquée pour eux. Jean-Pierre Sauvant se dit donc prêt, en cas d'évolution favorable, à revenir sur sa décision : "Si la propagation du virus venait à disparaître dans 15 jours, 3 semaines, on serait en mesure de prendre un nouvel arrêté pour rouvrir l'école, s'il n'y avait plus de risque. Pour l'instant, on est dans l'expectative". _

"Ne pas rouvrir l'école, ce n'est pas satisfaisant intellectuellement. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a pris cette décision" conclut l'élu qui prévoit de refaire un point à la fin du mois de mai.