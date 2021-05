Coronavirus : le maire de Fréjus demande au préfet du Var la fin du masque obligatoire en extérieur

"Bas les masques !" Dans un communiqué officiel, le maire RN de Fréjus, David Rachline, demande au préfet du Var la fin du port obligatoire du masque en extérieur. L'élu justifie sa demande par la situation sanitaire plus favorable. "Au moment où s'amorce le déconfinement progressif, écrit David Rachline, et où les indicateurs sanitaires évoluent favorablement, la question du port du masque en extérieur doit être posée. Je m'apprête donc à écrire au Préfet pour demander la fin du port du masque obligatoire en extérieur dans notre commune, sur nos plages bien sûr, et dans l'espace public."

Sur le réseau social Twitter, le maire de Cogolin, Marc-Etienne Lansade s'associe à la démarche du maire de Fréjus et "fait la même demande dès ce jour" au préfet du Var.

Alors que la deuxième phase du déconfinement commence ce mercredi 19 mai avec l'ouverture des terrasses, des lieux de culture et des commerces, l'intérêt du port du masque en extérieur est de plus en plus remis en question en France et ailleurs.