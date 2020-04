Le maire de Limoges, Émile Roger Lombertie, souhaite que chaque limougeaud porte un masque, au minimum en tissu, à chacune de ses sorties. La Ville de Limoges lance d'ailleurs une commande de plusieurs milliers de masques textiles, et en appelle au bénévolat des "couseurs" et des "cousettes"...

Coronavirus : le Maire de Limoges appelle les habitants à confectionner et à porter des masques en tissu

C'est un appel singulier que lance, ce mercredi, le maire de Limoges. Émile Roger Lombertie souhaite que chaque limougeaud porte un masque, au minimum en tissu, à chacune de ses sorties dans l'espace public. La Ville de Limoges lance d'ailleurs une commande de plusieurs milliers de masques textiles, et en appelle au bénévolat des "couseurs" et des "cousettes", afin que chacun ait une protection devant la bouche et nez.

Le Maire (LR) de Limoges suit en cela les dernières recommandations de l’Académie nationale de médecine, qui préconise "le port obligatoire d’un masque grand public anti-projection, fût-il de fabrication artisanale".

Pas d'arrêté d'interdiction de circuler sans masque

La police municipale et les agents municipaux seront chargés de rappeler et d’expliquer cette recommandation à tous ceux qui n’observeraient pas ce "devoir civique" dit la Ville dans un communiqué. Pour autant, Emile-Roger Lombertie n'envisage pas de prendre d'arrêté qui interdirait la circulation sans masque dans la ville. "L'interdiction ou la punition sont des choses très désagréables quand on est dans une situation de pandémie" explique-t-il à France Bleu Limousin, en reprenant une phrase de Georges Pompidou : "Arrêtez d'emmerder les français", dit-il.

Il s'agit simplement d'inciter les limogeauds à se protéger et à protéger les autres, y compris d'ailleurs en commençant par porter une écharpe ou un foulard remontés sur le visage.

La Ville commande des milliers de masques en tissu auprès des entreprises locales

Par ailleurs, la Ville de Limoges effectue actuellement des commandes de masques en tissu auprès d’entreprises régionales ou locales, telles C 2000 ou France Manufacture, afin de proposer des masques réutilisables et lavables à tous les limougeauds qui en auraient besoin. Il est d'ailleurs possible, le sujet est encore en discussion, que la commande la ville de Limoges soit groupée avec Limoges Métropole (les communes de l'Agglomération) sans que l'on connaisse, pour l'instant, le volume exact de maques commandés, sachant que l'idéal serait que chaque habitant dispose de deux masques.

Émile Roger Lombertie lance enfin, sur France Bleu Limousin, un "appel aux couseurs et aux cousettes" (NDLR : ceux qui savent coudre) pour qu'ils confectionnent des masques textiles, pour eux et pour leurs proches. "J’appelle toutes les couturiers-ières ou les amateurs de points de croix à se mobiliser et rejoindre l’effort de solidarité engagé pour fabriquer bénévolement en nombre des masques en tissu à destination de nos concitoyens" dit encore Emile Roger Lombertie.

Enfin, dans les heures qui viennent, le site internet de la Ville de Limoges, limoges.fr (rubrique « Mesures d’urgence » dans « Fil infos »), proposera des premières ressources vidéos et des liens vers des sites permettant la fabrication facilitée de ces protections.