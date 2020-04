Coronavirus : le maire de Mougins se porte partie civile après les 36 décès dans un Ehpad privé de sa commune

Le maire de Mougins, lui-même médecin généraliste, a tenu une visio-conférence de presse ce vendredi pour annoncer l'intention de la municipalité de se porter partie civile dans l'enquête ouverte sur l'Ehpad La Riviera de Mougins, et les circonstances dans lesquelles 36 patients sont décédés depuis le 15 mars dans cet établissement privé du groupe Korian.

"Les familles endeuillées sont plongées dans une détresse terrible. La ville est à leur côté" a affirmé Richard Galy. "En tant que maire je me constitue partie civile pour les accompagner".

"Je partage leur peine, à cette douleur s'ajoute la violence des obsèques, la douleur de ne pas leur avoir dit adieu comme ils l'auraient voulu. Je partage l'angoisse, la colère et l'incompréhension qui submergent ces familles y compris des résidents encore accueillis".

Le maire de Mougins réclame que "toute la lumière soit faite sur ce drame humain, est-ce qu'il y a des responsabilités, où sont-elles ? Est-ce que c'est une accumulation de manquements ? Un manque de protection ? Pourquoi les tests sont arrivés de manières tardives ? Les familles ont besoin de comprendre."

Il déplore aussi un manque de communication auprès de certaines familles qui auraient aimé avoir des nouvelles quotidiennes de leurs proches.

Le coronavirus s'est répandu très rapidement

Le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement ont-eux même contracté le virus durant la première quinzaine de mars, "ils avaient tous deux 40 de fièvre et ont dû quitter l'établissement. Il est certain dès lors que le directeur n'est plus là, ni le médecin, il y a peut-être eu une réactivité moindre dans les décisions, un moment de latence" avance le maire de Mougins.

L'organisation de l'établissement en trois secteurs étanches est effective depuis jeudi 9 avril et le dépistage systématique des résidents n'a démarré que le 6 avril, ce que regrette Richard Galy : "Il aurait fallu que des tests de dépistages soient fléchés prioritairement dans les Ehpad pour les résidents les plus fragiles.

Dès les premières semaines, j'ai compris que leurs moyens de protection, des masques en particulier, allaient s'épuiser rapidement. Le 20 mars j'ai appris du directeur qu'il y avait eu trois décès. J'ai appelé la sous-préfète pour lui demander des moyens de protection, elle m'a rappelé le 21 mars pour me dire qu'elle avait fait le nécessaire, ils ont reçu des masques supplémentaires du département le 24 mars. "

Une équipe d'hygiène et de sécurité de l'hôpital de Grasse est intervenue le 30 mars pour vérifier que les gestes barrières soient bien appliqués, que les patients soient confinés en chambre, "mais ils ne savaient pas à ce moment là qui était touché ou non" explique le maire.

"Je reste assez inquiet pour l'avenir."

"Le 2 avril, je me suis tourné vers un hôtel vide de la ville pour proposer qu'il accueille des résidents testés négatifs. Mais ce n'est pas la décisions qui a été prise pour ces résidents dépendants de 80 ans et plus et qui ont besoin de soins, mais plutôt de répartir à différents niveaux de l'établissements les patients testés négatifs, ceux pour lesquels il y a un doute, et les patients positifs. Chaque étage est hermétique, avec trois équipes de soignants différentes qui n'entrent pas en contact."

Le maire espère que ces mesures prises par la direction de l'Ehpad, sous le contrôle de l'ARS, soient efficaces. Il suggère que "les patients soient à nouveau testés dans les quatre jours qui viennent, car la charge virale évolue. Les patients testés négatifs doivent aussi être surveillés quotidiennement." Richard Galy salue toutefois l'implication du "personnel très présent qui a travaillé avec les moyens dont il disposait".

Enfin pour l'édile, ce drame soulève la question de la prise en charge de nos aînés, "il n'y a pas assez de place dans les services de réanimation des hôpitaux, pas assez de de lits, donc on les a traité sur place avec de l'assistance oxygène, du doliprane, de la morphine. Mais il faudra tirer les conséquences de l'organisation des soins."