Coronavirus : 37 morts à Serre-Cavalier, le maire de Nîmes demande des comptes au CHU

Le CHU de Nîmes a tenu ce lundi une conférence de presse pour faire le point de la situation sur le site de Serre-Cavalier. Comme France Bleu Gard Lozère vous le révélait le 1er mai, plus d'une trentaine de patients sont décédés dans les services de ce pôle de gériatrie depuis le début de l'épidémie. 37 exactement selon les informations données ce lundi par la direction. 18 cas COVID positifs, 19 cas suspects. Selon le CHU, les premiers cas sont apparus le 30 mars dans le bâtiment de l'Amandier qui accueille l’Unité Cognitivo-Comportementale. Classé comme foyer épidémique, il a été réorganisé mais cela n'a pas suffi pour éviter la contamination à d'autres secteurs. Les médecins travaillant sur le site expliquent qu'il est difficile de faire respecter certains gestes barrières aux patients souffrant de pathologies mentales. "Difficile de les garder confinés dans leurs chambres ou de leur faire porter un masque."

Seuls 2 cas identifiés sur la partie EHPAD

Selon le CHU, seulement 2 cas ont été identifiés sur la partie EHPAD. "_90% du site de Serre-Cavalier sont non impactés à ce jour_." La direction précise que la totalité des personnels et des patients aura été testée d'ici la fin de la semaine. Selon elle, les familles ont été personnellement informées par les familles que leurs proches avaient été contaminés. "Depuis le 23 avril, un numéro dédié (04 66 68 34 71) a été mis en place à leur intention avec des référents présents sur site pour répondre aux questions d’ordre général et informer les proches en temps réel."

Le personnel protégé

A la question d’une dotation suffisante de masques notamment, le directeur général a précisé qu’au mois de mars, plus de 15.000 masques chirurgicaux ont été distribués aux différentes équipes du site, avec une moyenne de 2 à 3 masques par jour et par professionnel. Dotation revue à la hausse en avril, en fonction de la classification de zones en haute et basse densité virale. "Des masques FFP2 ont aussi été délivrés, chose qui ne s’est faite que rarement sur les EHPAD. Le site de Serre Cavalier a pu bénéficier des mêmes dotations que les autres services de Carémeau, depuis le début de la crise sanitaire."

Un conseil de surveillance extraordinaire

Dans un communiqué publié ce lundi, le maire de Nîmes estime n'avoir pas été suffisamment informé. Il demande au directeur du CHU la réunion d'un Conseil de surveillance extraordinaire pour faire un point précis de la situation.

Pour rappel : le site de Serre Cavalier est composé de 569 personnels et 520 lits et places (42 lits de Soins de Suite et Réadaptation / Unité Cognitivo-Comportementale (amandier) ; 295 lits d’EHPAD (buis, cèdre, dahlia, figuier) ; 190 lits d’Unité de Soins de Longue Durée (amandier, églantier et 8 lits sur Dahlia). Depuis le début de l'épidémie, 485 personnels ont été testés, certains deux fois. 59 (16%) ont présenté un test COVID positif. 278 résidents/patients ont été testés sur 456. 46 (12%) ont présenté un test COVID positif.