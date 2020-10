Coronavirus : le maire de Rouen appelle au "sens civique" pour faire respecter le couvre-feu

Après avoir appris ce mercredi l'instauration d'un couvre-feu dans le territoire de la métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol "prend acte" de cette décision. "Je ne suis pas médecin, je n'ai pas à faire de commentaire sur les choix médicaux et sanitaires. Ce qui est sûr c'est que c'est un désastre pour le territoire."

Le maire de Rouen en appelle à la "responsabilité et au sens civique" de chacun. Il estime qu'il n'est pas temps de tirer un bilan critique de l'action du gouvernement. "Je ne serai pas le dernier à y contribuer quand il aura lieu", ajoute-t-il, "mais aujourd'hui c'est l'heure de l'action, de l'action républicaine et de la solidarité".

La foire Saint-Romain semble compromise

Interrogé plus spécifiquement sur la tenue de la foire Saint-Romain (elle doit ouvrir le 23 octobre prochain sur la presqu'île de Waddington), les propos du maire laissent peu de place au doute. "On ne peut pas d'un côté augmenter les restrictions et de l'autre assouplir les choses pour la foire. D'autant plus si l'on doit fermer la foire à 21h." Nicolas Mayer-Rossignol appelle en revanche le gouvernement à mettre en place un financement spécifique pour les forains, sous peine d'ajouter une "catastrophe économique à une catastrophe sanitaire".