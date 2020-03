Coronavirus : "le manque de masque demeure un vrai problème" pour le maire de Dijon

François Rebsamen publie ce jeudi 26 mars une nouvelle vidéo "point d'étape". Il annonce notamment le maintien des marchés des halles et des Grésilles, l'interdiction d'accès au parc de la Combe à la Serpent. Voici le détail des dernières dispositions prises par la ville de Dijon.

Distribution de masques

Le maire de Dijon annonce que la ville de Dijon a distribué 10 000 masques au personnel des Ehpad, en complément des distributions de l’Agence régionale de santé en nombre malheureusement très insuffisant. "Nous avions également distribué des masques à l’Ordre des infirmiers, et sommes en lien avec l’Union régionale des professionnels de santé et l’Ordre des chirurgiens dentiste, qui assure les consultations d’urgence dentaire" rappelle l'élu dans sa vidéo

Les marchés de Dijon

François Rebsamen a décidé de fermer le marché de Fontaine d’Ouche et du Port du Canal, considérant que les habitants de ces quartiers disposent à proximité immédiate de suffisamment de commerces alimentaires pour l’approvisionnement.

ll maintien en revanche l’ouverture des Halles, dans des conditions de sécurité sanitaire renforcées : un seul point d’entrée et un autre de sortie, et des contrôles de régulation à l’entrée. Le marché des Grésilles est également maintenu. Ces deux maintiens sont exclusivement motivés par le fait que les habitants ne disposent pas de suffisamment de commerces de proximité au regard de la densité de population. La police municipale était présente ce matin aux Grésilles pour vérifier la stricte application des gestes barrières, et tout s’est bien passé.

Les transports en commun

La navette gratuite de centre-ville ne circule désormais que les jours de marché des Halles, c’est à dire les mardi, jeudi, vendredi et samedi.

Les trams circulent de 6h à 23h toutes les 15 minutes en journée, et 30 minutes le soir. Les bus circulent de 6h à 19h, toutes les 30 à 40 minutes seulement.

Des navettes dédiées sont en cours de mises en place pour le personnel du CHU et de l’hôpital privé de Valmy, selon les besoins.

Les lieux publics

Après le lac Kir interdit à la promenade et au jogging hormis pour les résidents des abords les plus immédiats, l’accès à la Combe à la Serpent est désormais lui aussi fermé. Le maire décide aussi de déglacer la patinoire, du fait qu’elle n’est plus utilisée.

Le ramassage des ordures ménagères

Concernant le ramassage des ordures ménagères, la consigne faciliter la tâche du personnel, c'est de ne sortir ses poubelles que lorsqu’elles sont pleines ! Les bulles à verre sont vidées régulièrement et si vous constatez un problème, là encore, contactez OnDijon.

Le numéro de OnDijon : 0800 21 3000